https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/bzhaniya-posetil-raketnyy-korabl-chernomorskogo-flota-rossii-tsiklon-1048379305.html

Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"

Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"

Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон" прибыл в Сухум 29 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T18:45+0300

2023-09-30T18:45+0300

2023-09-30T19:04+0300

в абхазии

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сухум

черноморский флот вмф россии

аслан бжания

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон", который прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Съемочную бригаду Sputnik внутрь корабля не впустили.Экипаж корабля участвовал в военном параде на площади Свободы.Ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ВМФ России в июле этого года. "Циклон" был заложен на судостроительном керченском заводе "Залив" в 2016 году. Для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний. "Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".

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