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Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"
Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"
Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон" прибыл в Сухум 29 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон", который прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Съемочную бригаду Sputnik внутрь корабля не впустили.Экипаж корабля участвовал в военном параде на площади Свободы.Ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ВМФ России в июле этого года. "Циклон" был заложен на судостроительном керченском заводе "Залив" в 2016 году. Для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний. "Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".
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абхазия, сухум, черноморский флот вмф россии, аслан бжания
абхазия, сухум, черноморский флот вмф россии, аслан бжания

Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"

18:45 30.09.2023 (обновлено: 19:04 30.09.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукБжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"
Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Малый ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон" прибыл в Сухум 29 сентября.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон", который прибыл в Сухум в канун 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Бжания поприветствовал почетный караул и личный состав корабля, который стоял у входа в корабль, затем ему провели экскурсию.
Съемочную бригаду Sputnik внутрь корабля не впустили.
Экипаж корабля участвовал в военном параде на площади Свободы.
Ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ВМФ России в июле этого года. "Циклон" был заложен на судостроительном керченском заводе "Залив" в 2016 году. Для керченского судостроительного завода "Циклон" стал первым за 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства и комплекс испытаний.
© Sputnik / Томас ТхайцукБжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"
Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России Циклон - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2023
Бжания посетил ракетный корабль Черноморского флота России "Циклон"
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Циклон" стал первым МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженным морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М".
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