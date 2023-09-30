https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/bzhaniya-rossiya-okazala-abkhazii-s-2008-goda-pomosch-bolee-chem-na-110-mlrd-rub-1048379172.html

Бжания: Россия оказала Абхазии с 2008 года помощь более чем на 110 млрд руб

Бжания: Россия оказала Абхазии с 2008 года помощь более чем на 110 млрд руб

Дороги, школы, мосты, водопроводы, стадионы, театры, больницы, освещение - 95% того, что восстановлено в республике с 2008 года, восстановлено с помощью России... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T19:45+0300

2023-09-30T19:45+0300

2023-09-30T19:45+0300

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абхазия

аслан бжания

россия

политика

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Россия с 2008 года оказала Абхазии казала безвозмездную финансовую помощь более чем на 110 млрд рублей, заявил Аслан Бжания в интервью ТАСС. Президент добавил, что экономические проекты, которые реализуются в Абхазии, должны носить более системный характер, их должно быть больше.По словам главы государства, индустрия гостеприимства, сельское хозяйство, транзитные возможности Абхазии - это направления, которые должны обеспечить устойчивое развитие государства в ближайшей перспективе.

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