https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/bzhaniya-rossiya-okazala-abkhazii-s-2008-goda-pomosch-bolee-chem-na-110-mlrd-rub-1048379172.html
Бжания: Россия оказала Абхазии с 2008 года помощь более чем на 110 млрд руб
Бжания: Россия оказала Абхазии с 2008 года помощь более чем на 110 млрд руб
Дороги, школы, мосты, водопроводы, стадионы, театры, больницы, освещение - 95% того, что восстановлено в республике с 2008 года, восстановлено с помощью России... 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T19:45+0300
2023-09-30T19:45+0300
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Россия с 2008 года оказала Абхазии казала безвозмездную финансовую помощь более чем на 110 млрд рублей, заявил Аслан Бжания в интервью ТАСС. Президент добавил, что экономические проекты, которые реализуются в Абхазии, должны носить более системный характер, их должно быть больше.По словам главы государства, индустрия гостеприимства, сельское хозяйство, транзитные возможности Абхазии - это направления, которые должны обеспечить устойчивое развитие государства в ближайшей перспективе.
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сухум, абхазия, аслан бжания, россия, политика
сухум, абхазия, аслан бжания, россия, политика
Бжания: Россия оказала Абхазии с 2008 года помощь более чем на 110 млрд руб
Дороги, школы, мосты, водопроводы, стадионы, театры, больницы, освещение - 95% того, что восстановлено в республике с 2008 года, восстановлено с помощью России в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, заявил Аслан Бжания.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik.
Россия с 2008 года оказала Абхазии казала безвозмездную финансовую помощь более чем на 110 млрд рублей, заявил Аслан Бжания в интервью ТАСС
.
"Дороги, школы, мосты, водопроводы, стадионы, театры, больницы, освещение - 95% того, что восстановлено в республике за этот период, восстановлено с помощью Российской Федерации в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии", - отметил Бжания.
Президент добавил, что экономические проекты, которые реализуются в Абхазии, должны носить более системный характер, их должно быть больше.
По словам главы государства, индустрия гостеприимства, сельское хозяйство, транзитные возможности Абхазии - это направления, которые должны обеспечить устойчивое развитие государства в ближайшей перспективе.