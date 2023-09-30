https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/damenia-i-taniya-o-pobede-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-sokhranenii-pamyati--1048375715.html
Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти
Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти
Какой путь прошла Абхазия после обретения независимости, как сохранить государственность и память о войне, об этом в эфире радио Sputnik рассказали директор... 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T18:05+0300
2023-09-30T18:05+0300
2023-09-30T17:56+0300
радио
подкасты
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день победы и независимости абхазии
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Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти
Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти
Говоря о значении Победы в Отечественной войне народа Абхазии, Дамения отметил, что лучшего показателя горделивости народа чем Победа в войне в истории человечества нет. Мы потеряли многих талантливых, способных, мы потеряли лучшую часть нации, сказал Дамениа в студии радио.Кан Тания отметил, что для послевоенной молодежи Победа является кульминацией долгой борьбы абхазского народа за выживание, за сохранение этноса. Стойкость народа позволила сохранить право на достойное развитие, сказал он."Будучи детьми, мы многого и не помним, но когда я смотрю кадры, когда я слышу речь Владислава Ардзинба, я всю эту боль, всю борьбу народа пропускаю через себя, и не только я, молодежь, которая еще не родилась в то время, читая их посты сейчас чувствуешь, что на генетическом уровне они переняли связь поколений, переняли боль. Мы понимаем, что такое Победа", - подчеркнул Тания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии, аудио
подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии, аудио
Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти
Какой путь прошла Абхазия после обретения независимости, как сохранить государственность и память о войне, об этом в эфире радио Sputnik рассказали директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа и посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания.
Говоря о значении Победы в Отечественной войне народа Абхазии, Дамения отметил, что лучшего показателя горделивости народа чем Победа в войне в истории человечества нет. Мы потеряли многих талантливых, способных, мы потеряли лучшую часть нации, сказал Дамениа в студии радио.
Кан Тания отметил, что для послевоенной молодежи Победа является кульминацией долгой борьбы абхазского народа за выживание, за сохранение этноса. Стойкость народа позволила сохранить право на достойное развитие, сказал он.
"Будучи детьми, мы многого и не помним, но когда я смотрю кадры, когда я слышу речь Владислава Ардзинба, я всю эту боль, всю борьбу народа пропускаю через себя, и не только я, молодежь, которая еще не родилась в то время, читая их посты сейчас чувствуешь, что на генетическом уровне они переняли связь поколений, переняли боль. Мы понимаем, что такое Победа", - подчеркнул Тания.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.