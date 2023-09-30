https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/damenia-i-taniya-o-pobede-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-sokhranenii-pamyati--1048375715.html

Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти

Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти

Какой путь прошла Абхазия после обретения независимости, как сохранить государственность и память о войне, об этом в эфире радио Sputnik рассказали директор... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T18:05+0300

2023-09-30T18:05+0300

2023-09-30T17:56+0300

радио

подкасты

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

день победы и независимости абхазии

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Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти Дамениа и Тания о Победе в Отечественной войне народа Абхазии, сохранении памяти

Говоря о значении Победы в Отечественной войне народа Абхазии, Дамения отметил, что лучшего показателя горделивости народа чем Победа в войне в истории человечества нет. Мы потеряли многих талантливых, способных, мы потеряли лучшую часть нации, сказал Дамениа в студии радио.Кан Тания отметил, что для послевоенной молодежи Победа является кульминацией долгой борьбы абхазского народа за выживание, за сохранение этноса. Стойкость народа позволила сохранить право на достойное развитие, сказал он."Будучи детьми, мы многого и не помним, но когда я смотрю кадры, когда я слышу речь Владислава Ардзинба, я всю эту боль, всю борьбу народа пропускаю через себя, и не только я, молодежь, которая еще не родилась в то время, читая их посты сейчас чувствуешь, что на генетическом уровне они переняли связь поколений, переняли боль. Мы понимаем, что такое Победа", - подчеркнул Тания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2023

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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), день победы и независимости абхазии, аудио