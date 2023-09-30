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Хабиров рассказал, в каких сферах могут сотрудничать Абхазия и Башкортостан
Хабиров рассказал, в каких сферах могут сотрудничать Абхазия и Башкортостан
На празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии прибыло большое количество делегаций из разных регионов России. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T14:18+0300
2023-09-30T14:18+0300
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Абхазия и Башкирия могут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, рассказал корреспонденту Sputnik глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.Он напомнил, что во время Отечественной войны народа Абхазии башкирские врачи приехали в республику и оперировали раненых абхазских солдат. Кроме того, большое количество выходцев из республики прошли обучение в башкирских вузах, в том числе в медицинских."Нам всегда было интересно начать работать в мирной жизни с Абхазией. Поэтому сейчас идет разработка программы "Башкирское долголетие – Абхазия". В ближайшее время около 50 наших ветеранов приедут сюда, посмотреть размещение, и если это, как говорится, "полетит", если ветераны скажут, что это хорошо, что они готовы отдыхать, то мы, как с Белоруссией, несколько тысяч людей будем сюда отправлять отдыхать", – рассказал он.Кроме того, Абхазия и Башкирия могут сотрудничать в сфере сельского хозяйства, активная работа в этом направлении уже ведется.
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абхазия, новости, россия, башкортостан
абхазия, новости, россия, башкортостан
Хабиров рассказал, в каких сферах могут сотрудничать Абхазия и Башкортостан
14:18 30.09.2023 (обновлено: 14:28 30.09.2023)
На празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии прибыло большое количество делегаций из разных регионов России.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Абхазия и Башкирия могут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, рассказал корреспонденту Sputnik глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Он напомнил, что во время Отечественной войны народа Абхазии башкирские врачи приехали в республику и оперировали раненых абхазских солдат. Кроме того, большое количество выходцев из республики прошли обучение в башкирских вузах, в том числе в медицинских.
"Нам всегда было интересно начать работать в мирной жизни с Абхазией. Поэтому сейчас идет разработка программы "Башкирское долголетие – Абхазия". В ближайшее время около 50 наших ветеранов приедут сюда, посмотреть размещение, и если это, как говорится, "полетит", если ветераны скажут, что это хорошо, что они готовы отдыхать, то мы, как с Белоруссией, несколько тысяч людей будем сюда отправлять отдыхать", – рассказал он.
Кроме того, Абхазия и Башкирия могут сотрудничать в сфере сельского хозяйства, активная работа в этом направлении уже ведется.