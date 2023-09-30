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Мактина Джинджолия встретилась с представителем детского омбудсмена России

Мактина Джинджолия встретилась с представителем детского омбудсмена России

Михаил Дмитриев передал Мактине Джинджолия поздравительную ноту от Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T14:32+0300

2023-09-30T14:32+0300

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Детский омбудсмен Абхазии Мактина Джинджолия встретилась с представителем Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Михаилом Дмитриевым в субботу, 30 сентября.Михаил Дмитриев был делегирован на празднование Дня Победы в Отечественной войне Абхазии. От детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой он передал поздравительную ноту в адрес президента Абхазии. Мактина Джинджолия поблагодарила за поздравление и отметила, что поздравительная нота будет передана главе государства.Детский омбудсмен подчеркнула, что взаимоотношения между омбудсменами активно развиваются. Она напомнила, что ранее был подписан меморандум о взаимодействии."Мы взаимодействуем, когда речь идет о нарушении прав граждан Российской Федерации на территория Абхазии, а также граждан Абхазии на территории Российской Федерации. Уже есть пять кейсов. Мы обращались к коллегам и получали оперативную помощь", - отметила Джинджолия.Михаил Дмитриев в свою очередь подчеркнул важность взаимодействия между аппаратами Уполномоченного по правам ребенка двух стран.На встрече также присутствовала Уполномоченный по правам человека Абхазии Анас Кишмария.

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