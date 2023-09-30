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Медоев о победе народа Абхазии над Грузией: враг бежал без оглядки, лишь бы ноги унести

Медоев о победе народа Абхазии над Грузией: враг бежал без оглядки, лишь бы ноги унести

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, доброволец из Южной Осетии Дмитрий Медоев в эфире радио Sputnik рассказал, как братские республики возвращали свое... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T11:37+0300

2023-09-30T11:37+0300

2023-09-30T11:37+0300

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Медоев о победе народа Абхазии над Грузией: враг бежал без оглядки, лишь бы ноги унести Медоев о победе народа Абхазии над Грузией: враг бежал без оглядки, лишь бы ноги унести

Абхазия празднует 30-летие Победы в Отечественной воне 1992-1993 годов. Победить в этой неравной борьбе абхазы смогли не только благодаря своей сплоченности, но и благодаря поддержке добровольцев. Среди них был Дмитрий Медоев. Так сложилось, что молодой ученый-археолог и будущий дипломат в начале 1990-х служил начальником разведки Министерства обороны Республики Южная Осетия, воевал в Абхазии и был награжден высшим абхазским орденом "Ахьдз-Апша". Дмитрий Медоев – первый посол Южной Осетии в России и экс-министр иностранных дел Южной Осетии.В августе 1992 года он находился в Абхазии и вот как вспоминает события 1992 года. "В целом, это был порыв огромной части населения, которое осознавало, что происходит, и осознанно встало на защиту своей страны, рискуя жизнью", – сказал Медоев. Хорошо помнит Медоев и День Победы."Был интересный момент, который мы зафиксировали со стороны противника. Мы знаем, что человек, который был в больших погонах, рассказывал, как они бежали. Сказал, бежали 40 километров без оглядки, стали чемпионами мира по бегу. Все снимали, оружии бросали, бронежилеты, каски, лишь бы ноги унести. Такой был натиск 27 сентября. Конечно, победа – это эмоции, радость. Но победа – это и радость со слезами на глазах. Во время войны нет возможности даже проститься со своими боевыми друзьями – фронт идет вперед. Кого-то хоронят. Но потом уже вспоминаются все друзья. И ничего не должно случиться, никогда память о них не должна померкнуть", – отметил Дмитрий Медоев. Слушайте подкаст.

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