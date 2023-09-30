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Президент Никарагуа поздравил Бжания с 30-летием Победы и Независимости Абхазии
Президент Никарагуа поздравил Бжания с 30-летием Победы и Независимости Абхазии
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. 30 сентября республика отмечает День Победы и Независимости. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T19:10+0300
2023-09-30T19:10+0300
2023-09-30T19:10+0300
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30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо поздравили Аслана Бжания с Днем Победы.Руководство Никарагуа выразило готовность укреплять узы дружбы, солидарности и сотрудничества, объединяющие народы и правительства двух стран.
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никарагуа, абхазия, политика, 30-летие дня победы и независимости абхазии
никарагуа, абхазия, политика, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Президент Никарагуа поздравил Бжания с 30-летием Победы и Независимости Абхазии
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. 30 сентября республика отмечает День Победы и Независимости.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и вице-президент Росарио Мурильо поздравили Аслана Бжания с Днем Победы.
"Наше признание и революционные настроения остаются с мужественным абхазским народом, который с достоинством и триумфом отстаивает право на свое самоопределение, национальный суверенитет и независимость", - говорится в поздравлении.
Руководство Никарагуа выразило готовность укреплять узы дружбы, солидарности и сотрудничества, объединяющие народы и правительства двух стран.