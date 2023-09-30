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Путь к Победе: 413 дней Отечественной войны народа Абхазии

Путь к Победе: 413 дней Отечественной войны народа Абхазии

14 августа 1992 года вооруженные грузинские формирования без объявления войны вторглись на территорию Абхазии. Абхазскому народу грозило полное истребление. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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Грузины оккупировали восточную Абхазию, Сухум и Гагру. Подконтрольной абхазам оставалась территория от реки Гумиста до реки Бзыбь. Временной столицей стала Гудаута.В Абхазии была объявлена мобилизация. На помощь республике стали прибывать добровольцы из Турции, с Северного Кавказа и из других регионов России.С первых дней войны стал формироваться Гумистинский оборонительный рубеж. А партизанские группы в восточной Абхазии постепенно объединились в Восточный фронт.За весь период войны абхазскими войсками предпринимались различные операции по освобождению оккупированных грузинскими гвардейцами территории.Так 2 октября 1992 года абхазские войска перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября они вышли к российско-абхазской границе.Однако были и неудачные операции. В январе и марте на Гумистинском фронте были предприняты попытки наступления, которые закончились большими человеческими потерями.Вскоре опыт боевых действий показал, что прорыв фронта на одном стратегическом направлении недостаточен. Абхазское военное командование разработало секретную операцию по одновременному наступлению на всех фронтах.2 июля 1993 года морской десант из 300 абхазских бойцов высадился в селе Тамыш и вместе с бойцами Восточного фронта заблокировал переброску грузинских войск в Сухум. В то же время абхазские бойцы нанесли основной удар по северо-западной группировке противника.С начала июльского наступления при посредничестве России проходили переговоры между Абхазией и Грузией. 27 июля было подписано Сочинское соглашение. Оно предусматривало вывод грузинских войск. Однако Грузия не выполнила взятые на себя обязательства.16 сентября возобновилось наступление абхазских войск на Восточном и Гумистинском фронтах. 27 сентября столица Абхазии была освобождена. 30 сентября абхазская армия вышла к реке Ингур – на государственную границу с Грузией.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. За это время с абхазской стороны погибло более пяти тысяч человек, в том числе, мирных жителей.По данным архива Министерства обороны республики, в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, а также представители диаспоры из Турции.Экономический ущерб, нанесенный Абхазии в результате войны, был оценен в 11,6 миллиарда долларов. Были уничтожены памятники культуры, Госархив и Абхазский институт языка, литературы и истории.

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