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Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в музее Боевой Славы
Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в музее Боевой Славы
В телемосте приняли участие музей Боевой Славы имени Ардзинба в Сухуме и Тамбовский краеведческий музей, в котором недавно открылась выставка, посвященная... 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T10:39+0300
2023-09-30T10:39+0300
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии в субботу, 30 сентября.В телемосте приняли участие музей Боевой Славы имени Ардзинба в Сухуме и Тамбовский краеведческий музей.Директор Тамбовского краеведческого музея Андрей Челикин рассказал, как четыре года назад он посетил сухумский музей и послушал истории о войне 1992-1993 года. Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя призналась, что когда ей сообщили о выставке, она сначала растерялась, так как в этом году в самом музее было запланировано много проектов.“Я лично растерялась, успеем мы или нет, при таком плотном графике. Но двое моих сотрудников проявили такую настойчивую инициативу, и мы принялись за это дело. Огромное вам спасибо за вашу инициативу”, – поблагодарила коллег из Тамбова Мзия Бейя.Стороны отметили, что братские отношения между Тамбовом и Сухумом будут и впредь развиваться. Уже в Сухуме планируется провести выставку, посвященную вкладу тамбовчан в Великую Отечественную войну.
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абхазия, россия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, россия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в музее Боевой Славы
10:39 30.09.2023 (обновлено: 10:42 30.09.2023)
В телемосте приняли участие музей Боевой Славы имени Ардзинба в Сухуме и Тамбовский краеведческий музей, в котором недавно открылась выставка, посвященная 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии в субботу, 30 сентября.
В телемосте приняли участие музей Боевой Славы имени Ардзинба в Сухуме и Тамбовский краеведческий музей.
Директор Тамбовского краеведческого музея Андрей Челикин рассказал, как четыре года назад он посетил сухумский музей и послушал истории о войне 1992-1993 года.
"Когда нам сотрудники рассказывали о войне, мы плакали. Я сам себе дал слово о том, что в Тамбове должны знать об этих событиях, о победе абхазского народа. Тогда, к сожалению, вмешалась пандемия. Но спустя три года я это сделал. Как говорится, обещанного три года ждут. И вот, оно состоялось", – отметил он.
Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя призналась, что когда ей сообщили о выставке, она сначала растерялась, так как в этом году в самом музее было запланировано много проектов.
“Я лично растерялась, успеем мы или нет, при таком плотном графике. Но двое моих сотрудников проявили такую настойчивую инициативу, и мы принялись за это дело. Огромное вам спасибо за вашу инициативу”, – поблагодарила коллег из Тамбова Мзия Бейя.
Стороны отметили, что братские отношения между Тамбовом и Сухумом будут и впредь развиваться. Уже в Сухуме планируется провести выставку, посвященную вкладу тамбовчан в Великую Отечественную войну.