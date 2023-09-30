https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/telemost-sukhum-tambov-proshel-ko-dnyu-pobedy-v-muzee-boevoy-slavy-1048350583.html

Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в музее Боевой Славы

Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в музее Боевой Славы

В телемосте приняли участие музей Боевой Славы имени Ардзинба в Сухуме и Тамбовский краеведческий музей, в котором недавно открылась выставка, посвященная... 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T10:39+0300

2023-09-30T10:39+0300

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Телемост Сухум-Тамбов прошел ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии в субботу, 30 сентября.В телемосте приняли участие музей Боевой Славы имени Ардзинба в Сухуме и Тамбовский краеведческий музей.Директор Тамбовского краеведческого музея Андрей Челикин рассказал, как четыре года назад он посетил сухумский музей и послушал истории о войне 1992-1993 года. Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя призналась, что когда ей сообщили о выставке, она сначала растерялась, так как в этом году в самом музее было запланировано много проектов.“Я лично растерялась, успеем мы или нет, при таком плотном графике. Но двое моих сотрудников проявили такую настойчивую инициативу, и мы принялись за это дело. Огромное вам спасибо за вашу инициативу”, – поблагодарила коллег из Тамбова Мзия Бейя.Стороны отметили, что братские отношения между Тамбовом и Сухумом будут и впредь развиваться. Уже в Сухуме планируется провести выставку, посвященную вкладу тамбовчан в Великую Отечественную войну.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)