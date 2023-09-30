https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/voennyy-parad-na-ploschadi-svobody-zavershilsya-1048355162.html
Военный парад на площади Свободы завершился
Военный парад на площади Свободы завершился
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечают во всей республике в субботу, 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T12:41+0300
2023-09-30T12:41+0300
2023-09-30T13:44+0300
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Военный парад на площади Свободы в Сухуме, посвященный Победе в Отечественной войне народа Абхазии, завершился шествием конников. В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, а также представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация. Впервые в военном параде участвовала авиационная эскадрилья БПЛА, созданная по распоряжению Аслана Бжания.Также по площади прошел "Бессмертный полк". Сотни людей вышли с портретами родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии,Посмотреть на красочное действо вышли тысячи жителей и гостей республики, которые с восторгом встречали выступления военных расчетов.
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абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Военный парад на площади Свободы завершился
12:41 30.09.2023 (обновлено: 13:44 30.09.2023)
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечают во всей республике в субботу, 30 сентября.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Военный парад на площади Свободы в Сухуме, посвященный Победе в Отечественной войне народа Абхазии, завершился шествием конников.
В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, а также представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация. Впервые в военном параде участвовала авиационная эскадрилья БПЛА, созданная по распоряжению Аслана Бжания.
Также по площади прошел "Бессмертный полк". Сотни людей вышли с портретами родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии,
Посмотреть на красочное действо вышли тысячи жителей и гостей республики, которые с восторгом встречали выступления военных расчетов.