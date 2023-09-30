https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/voennyy-parad-na-ploschadi-svobody-zavershilsya-1048355162.html

Военный парад на площади Свободы завершился

Военный парад на площади Свободы завершился

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечают во всей республике в субботу, 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T12:41+0300

2023-09-30T12:41+0300

2023-09-30T13:44+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048340102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f44fb08a32924057fe587e06092d87d8.jpg

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Военный парад на площади Свободы в Сухуме, посвященный Победе в Отечественной войне народа Абхазии, завершился шествием конников. В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, а также представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация. Впервые в военном параде участвовала авиационная эскадрилья БПЛА, созданная по распоряжению Аслана Бжания.Также по площади прошел "Бессмертный полк". Сотни людей вышли с портретами родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии,Посмотреть на красочное действо вышли тысячи жителей и гостей республики, которые с восторгом встречали выступления военных расчетов.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)