https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/vybiraya-spravedlivost-i-sozidanie-vystuplenie-prezidenta-abkhazii-na-parade-pobedy-1048376338.html

Выбирая справедливость и созидание: выступление президента Абхазии на параде Победы

Выбирая справедливость и созидание: выступление президента Абхазии на параде Победы

Президент Аслан Бжания с поздравительной речью выступил на юбилейном параде Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T17:15+0300

2023-09-30T17:15+0300

2023-09-30T17:38+0300

в абхазии

30-летие дня победы и независимости абхазии

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Военный парад Победы прошел на площади Свободы в Сухуме в субботу, 30 сентября. Главнокомандующий абхазской армией Аслан Бжания выступил с поздравительной речью.В своей речи, в частности, он отметил, что Победа в Отечественной войне определила ход новейшей истории Абхазии и подробно остановился на ключевых событиях того периода. Бжания также выразил слова соболезнования и благодарности матерям, потерявшим своих сыновей в той войне. Отдельно президент поблагодарил добровольцев, которые прибыли в республику в первые же дни после начала боевых действий и встали на защиту абхазского народа.В военном параде было задействовано около 1500 человек из числа военнослужащих Абхазской армии, представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях. Завершился парад акцией "Бессмертный полк" и торжественным прохождением по площади Свободы конников Федерации Абхазии по конному спорту.

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30-летие дня победы и независимости абхазии, овна, история, видео, мультимедиа, абхазия, видео