https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/yubileynyy-voennyy-parad-pobedy-nachalsya-v-sukhume---1048348693.html

Юбилейный военный парад Победы начался в Сухуме

Юбилейный военный парад Победы начался в Сухуме

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечают во всей республике в субботу, 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-30T11:20+0300

в абхазии

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

абхазия

история

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Военный парад, посвященный Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, начался в Сухуме, передает корреспондент Sputnik. Тысячи жителей и гостей Абхазии собрались на площади Свободы в столице республики увидеть своими глазами это торжественное событие. Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада. Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике. День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.

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