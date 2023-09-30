https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/yubileynyy-voennyy-parad-pobedy-nachalsya-v-sukhume---1048348693.html
Юбилейный военный парад Победы начался в Сухуме
Юбилейный военный парад Победы начался в Сухуме
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечают во всей республике в субботу, 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T11:01+0300
2023-09-30T11:01+0300
2023-09-30T11:20+0300
в абхазии
овна
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Военный парад, посвященный Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, начался в Сухуме, передает корреспондент Sputnik. Тысячи жителей и гостей Абхазии собрались на площади Свободы в столице республики увидеть своими глазами это торжественное событие. Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада. Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике. День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.
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овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история
овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история
Юбилейный военный парад Победы начался в Сухуме
11:01 30.09.2023 (обновлено: 11:20 30.09.2023)
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечают во всей республике в субботу, 30 сентября.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Военный парад, посвященный Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, начался в Сухуме, передает корреспондент Sputnik.
В параде задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии, а также представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.
Тысячи жителей и гостей Абхазии собрались на площади Свободы в столице республики увидеть своими глазами это торжественное событие.
Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.
На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.
Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.
День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.