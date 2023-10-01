https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/dopolnitelnoe-vremya-tyrkba-o-razvitii-voleybola-v-abkhazii--1048295949.html

Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии

Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии

Президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-01T18:14+0300

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Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии

Волейбольный клуб "Апсны" примет участие в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд высший лиги "Б". Об этом и о других достижениях абхазских волейболистов, в эфире радио Sputnik рассказал глава Федерации волейбола Аслан Тыркба. Слушайте подкаст.

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