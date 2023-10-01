https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/dopolnitelnoe-vremya-tyrkba-o-razvitii-voleybola-v-abkhazii--1048295949.html
Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии
Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии
Президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 01.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-01T18:14+0300
2023-10-01T18:14+0300
2023-10-01T18:14+0300
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Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии
Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии
Волейбольный клуб "Апсны" примет участие в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд высший лиги "Б". Об этом и о других достижениях абхазских волейболистов, в эфире радио Sputnik рассказал глава Федерации волейбола Аслан Тыркба. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, россия, спорт, волейбол, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, россия, спорт, волейбол, аудио
Дополнительное время: Тыркба о развитии волейбола в Абхазии
Президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Волейбольный клуб "Апсны" примет участие в Чемпионате России по волейболу среди мужских команд высший лиги "Б".
Об этом и о других достижениях абхазских волейболистов, в эфире радио Sputnik рассказал глава Федерации волейбола Аслан Тыркба.