https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/kiev-pytalsya-atakovat-kuban-i-smolenskuyu-oblast-s-pomoschyu-bespilotnikov-1048403858.html

Киев пытался атаковать Кубань и Смоленскую область с помощью беспилотников

Киев пытался атаковать Кубань и Смоленскую область с помощью беспилотников

ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением дронов по приграничным российским территориям. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Украинский режим пытался атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников, сообщает российское Минобороны.Около 8:00 один БПЛА самолетного типа был сбит на территории Кубани, около 9:00 еще три дрона были сбиты в Смоленской области. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, инцидент произошел в Заднепровском районе города Смоленска. В происшествии никто не пострадал. В аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности в аэропорту вводилось временное ограничение полетов, часть рейсов была переправлена на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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