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Киев пытался атаковать Кубань и Смоленскую область с помощью беспилотников
Киев пытался атаковать Кубань и Смоленскую область с помощью беспилотников
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением дронов по приграничным российским территориям. 01.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-01T10:18+0300
2023-10-01T10:18+0300
2023-10-01T10:24+0300
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Украинский режим пытался атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников, сообщает российское Минобороны.Около 8:00 один БПЛА самолетного типа был сбит на территории Кубани, около 9:00 еще три дрона были сбиты в Смоленской области. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, инцидент произошел в Заднепровском районе города Смоленска. В происшествии никто не пострадал. В аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности в аэропорту вводилось временное ограничение полетов, часть рейсов была переправлена на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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новости, россия, украина
Киев пытался атаковать Кубань и Смоленскую область с помощью беспилотников
10:18 01.10.2023 (обновлено: 10:24 01.10.2023)
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением дронов по приграничным российским территориям.
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Украинский режим пытался атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников, сообщает российское Минобороны.
Около 8:00 один БПЛА самолетного типа был сбит на территории Кубани, около 9:00 еще три дрона были сбиты в Смоленской области.
По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, инцидент произошел в Заднепровском районе города Смоленска. В происшествии никто не пострадал.
В аэропорту Сочи в целях обеспечения безопасности в аэропорту вводилось временное ограничение полетов, часть рейсов была переправлена на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.