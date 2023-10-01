https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/nu-koroche-kak-to-tipa-togo-chem-polezny-slova-parazity-1048404202.html
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями "типа", "ну, короче", "как-то так", "ну, прямо говоря" и другими? 01.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-01T12:37+0300
2023-10-01T12:37+0300
2023-10-01T12:37+0300
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"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться, и нужно ли?Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями "типа", "ну, короче", "как-то так", "ну, прямо говоря" и другими?
Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться, и нужно ли?