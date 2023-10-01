https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/teatr-voyny-teatralizovannoe-shou-proshlo-v-sukhume-v-den-pobedy-1048399430.html

Театр войны: театрализованное шоу прошло в Сухуме в День Победы

Театр войны: театрализованное шоу прошло в Сухуме в День Победы

Театрализованное анимационное представление состоялось на стадионе "Динамо" в Сухуме в честь 30-летия Победы и Независимости Абхазии. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

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30-летие дня победы и независимости абхазии

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День Победы и Независимости в Абхазии завершился театрализованным представлением на стадионе "Динамо".Театральная постановка с танцевальными номерами и спецэффектами рассказывала о предыстории начала Отечественной войны, о ходе военных действий, о вкладе добровольцах в Победу. На экранах перед зрителями появились архивные кадры, хроника войны, вырезки из речей первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.Подробнее о том, как режиссеры удивляли жителей и гостей Абхазии, смотрите в видео Sputnik.

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