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Театр войны: театрализованное шоу прошло в Сухуме в День Победы
Театр войны: театрализованное шоу прошло в Сухуме в День Победы
Театрализованное анимационное представление состоялось на стадионе "Динамо" в Сухуме в честь 30-летия Победы и Независимости Абхазии. 01.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-01T00:13+0300
2023-10-01T00:13+0300
2023-10-01T00:13+0300
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30-летие дня победы и независимости абхазии
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День Победы и Независимости в Абхазии завершился театрализованным представлением на стадионе "Динамо".Театральная постановка с танцевальными номерами и спецэффектами рассказывала о предыстории начала Отечественной войны, о ходе военных действий, о вкладе добровольцах в Победу. На экранах перед зрителями появились архивные кадры, хроника войны, вырезки из речей первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.Подробнее о том, как режиссеры удивляли жителей и гостей Абхазии, смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, видео, 30-летие дня победы и независимости абхазии, видео
абхазия, мультимедиа, видео, 30-летие дня победы и независимости абхазии, видео
Театр войны: театрализованное шоу прошло в Сухуме в День Победы
Театрализованное анимационное представление состоялось на стадионе "Динамо" в Сухуме в честь 30-летия Победы и Независимости Абхазии.
День Победы и Независимости в Абхазии завершился театрализованным представлением на стадионе "Динамо".
Театральная постановка с танцевальными номерами и спецэффектами рассказывала о предыстории начала Отечественной войны, о ходе военных действий, о вкладе добровольцах в Победу. На экранах перед зрителями появились архивные кадры, хроника войны, вырезки из речей первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Подробнее о том, как режиссеры удивляли жителей и гостей Абхазии, смотрите в видео Sputnik.