https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/terakt-proizoshel-v-ankare-1048404541.html

Теракт произошел в Анкаре

Теракт произошел в Анкаре

Один из террористов подорвал себя у здания МВД, второго нейтрализовали сотрудники ведомства. 01.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. В центре столице Турции, Анкаре, произошел теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликаю. Один террорист подорвал себя у здания министерства внутренних дел, другой был нейтрализован."В 09.30 (совпадает с московским временем - прим.ред) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован"- сообщил глава МВД.Уточняется, что двое сотрудников ведомства получили легкие ранения в ходе перестрелки.

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