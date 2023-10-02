https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/aslan-bzhaniya-vstretitsya-v-sochi-s-lavrovym-i-dzhioevym-1048411324.html

Аслан Бжания встретится в Сочи с Лавровым и Джиоевым

Аслан Бжания встретится в Сочи с Лавровым и Джиоевым

Во встречах также примут участие главы внешнеполитических ведомств Абхазии и Южной Осетии 02.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник, 3 октября, встретится в Сочи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД. Стороны обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений, региональной и международной проблематикой, затронут тему координации в рамках механизма Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме того, министры иностранных дел подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы.

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абхазия, россия, южная осетия, аслан бжания, инал ардзинба, сергей лавров, мид рф, мид абхазии