https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/ostorozhno-spoyler-multfilmy-studii-piksar-i-roman-blansho-vsevyshniy-1048274440.html
Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"
Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"
Наиболее известные работы анимационной студии "Пиксар" и роман "Всевышний" французского писателя Мориса Бланшо в новом эпизоде радиопередачи "Осторожно... 02.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-02T11:15+0300
2023-10-02T11:15+0300
2023-10-02T13:08+0300
радио
осторожно, спойлер
книги
фильмы
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1b/1048274689_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_2d4c3692de7ccf3e55658b15fb5cd849.jpg
Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"
Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"
Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1b/1048274689_131:0:1571:1080_1920x0_80_0_0_ce4439088bffbdc308e68d04937d18d0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
осторожно, спойлер , книги, фильмы, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , книги, фильмы, подкасты, аудио
Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"
11:15 02.10.2023 (обновлено: 13:08 02.10.2023)
Наиболее известные работы анимационной студии "Пиксар" и роман "Всевышний" французского писателя Мориса Бланшо в новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!".
Полная версия беседы в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.