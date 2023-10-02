https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/ostorozhno-spoyler-multfilmy-studii-piksar-i-roman-blansho-vsevyshniy-1048274440.html

Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"

Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"

Наиболее известные работы анимационной студии "Пиксар" и роман "Всевышний" французского писателя Мориса Бланшо в новом эпизоде радиопередачи "Осторожно... 02.10.2023, Sputnik Абхазия

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Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний" Осторожно, спойлер: мультфильмы студии "Пиксар" и роман Бланшо "Всевышний"

Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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