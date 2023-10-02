https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/sarida-lakvitava-stala-chempionkoy-sochi-po-shakhmatam-sredi-zhenschin-1048410613.html

Сарида Лаквитава стала чемпионкой Сочи по шахматам среди женщин

Сарида Лаквитава стала чемпионкой Сочи по шахматам среди женщин

Чемпионат по быстрым шахматам проходил в Сочи в воскресенье, 1 октября, в нем участвовали 60 человек, в том числе шесть абхазских спортсменов. 02.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Абхазская шахматистка Сарида Лаквитава одержала победу на чемпионате Сочи по быстрым шахматам, сообщает агентство "Апсныпресс".Еще один спортсмен их Абхазии, Тристан Кварацхелия, заработал 7,5 очка из девяти возможных, и занял второе место, уступив своему сопернику 0,5 очка. Воспитанник сухумской шахматной школы имени Карпова Армен Топчан заработал пять очков, по 4,5 очков набрали братья Дамир и Эмир Абанос из Пицунды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/abkhazskiy-shakhmatist-oskar-adzhindzhal-oderzhal-pobedu-nad-sergeem-karyakinym-1048164398.html

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