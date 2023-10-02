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Сарида Лаквитава стала чемпионкой Сочи по шахматам среди женщин
Сарида Лаквитава стала чемпионкой Сочи по шахматам среди женщин
Чемпионат по быстрым шахматам проходил в Сочи в воскресенье, 1 октября, в нем участвовали 60 человек, в том числе шесть абхазских спортсменов. 02.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-02T09:56+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Абхазская шахматистка Сарида Лаквитава одержала победу на чемпионате Сочи по быстрым шахматам, сообщает агентство "Апсныпресс".Еще один спортсмен их Абхазии, Тристан Кварацхелия, заработал 7,5 очка из девяти возможных, и занял второе место, уступив своему сопернику 0,5 очка. Воспитанник сухумской шахматной школы имени Карпова Армен Топчан заработал пять очков, по 4,5 очков набрали братья Дамир и Эмир Абанос из Пицунды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/abkhazskiy-shakhmatist-oskar-adzhindzhal-oderzhal-pobedu-nad-sergeem-karyakinym-1048164398.html
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шахматы, новости, спорт, абхазия
шахматы, новости, спорт, абхазия
Сарида Лаквитава стала чемпионкой Сочи по шахматам среди женщин
Чемпионат по быстрым шахматам проходил в Сочи в воскресенье, 1 октября, в нем участвовали 60 человек, в том числе шесть абхазских спортсменов.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Абхазская шахматистка Сарида Лаквитава одержала победу на чемпионате Сочи по быстрым шахматам, сообщает агентство "Апсныпресс".
Она набрала 5,5 очка из девяти возможных, и благодаря этой победе смогла пройти отбор на участие в чемпионате Краснодарского края по быстрым шахматам, который состоится в октябре этого года.
Еще один спортсмен их Абхазии, Тристан Кварацхелия, заработал 7,5 очка из девяти возможных, и занял второе место, уступив своему сопернику 0,5 очка. Воспитанник сухумской шахматной школы имени Карпова Армен Топчан заработал пять очков, по 4,5 очков набрали братья Дамир и Эмир Абанос из Пицунды.