https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/turistka-pogibla-v-gorakh-sochi-1048414954.html

Туристка погибла в горах Сочи

Туристка погибла в горах Сочи

Группа туристов, отклонившись от маршрута, решила покорить горный массив Псеашхо, который отличает сложный рельеф - голые скалы с резкими обрывами. Эта... 02.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-02T15:08+0300

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Туристка погибла в горах Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кавказского заповедника. Вместе с двумя мужчинами девушка шла по маршруту до лагеря Холодный, но на второй день группа свернула с пути, решив покорить трехтысячник Псеашхо, расположенный на закрытой для посещения территории.Во время привала девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент рюкзак перевесил, она потеряла равновесие и упала со стометрового каменного склона. Двигаться дальше она не смогла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, соорудили импровизированный навес, вызвали спасателей. Но, когда сотрудники МЧС добрались до группы глубокой ночью, было уже слишком поздно - девушка скончалась.

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