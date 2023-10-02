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https://sputnik-abkhazia.ru/20231002/turistka-pogibla-v-gorakh-sochi-1048414954.html
Туристка погибла в горах Сочи
Туристка погибла в горах Сочи
Группа туристов, отклонившись от маршрута, решила покорить горный массив Псеашхо, который отличает сложный рельеф - голые скалы с резкими обрывами. Эта... 02.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-02T15:08+0300
2023-10-02T15:08+0300
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Туристка погибла в горах Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кавказского заповедника. Вместе с двумя мужчинами девушка шла по маршруту до лагеря Холодный, но на второй день группа свернула с пути, решив покорить трехтысячник Псеашхо, расположенный на закрытой для посещения территории.Во время привала девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент рюкзак перевесил, она потеряла равновесие и упала со стометрового каменного склона. Двигаться дальше она не смогла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, соорудили импровизированный навес, вызвали спасателей. Но, когда сотрудники МЧС добрались до группы глубокой ночью, было уже слишком поздно - девушка скончалась.
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сочи, новости, горы
сочи, новости, горы

Туристка погибла в горах Сочи

15:08 02.10.2023
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОткрытие сезона на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Открытие сезона на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2023
© Sputnik / Нина Зотина
/
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Группа туристов, отклонившись от маршрута, решила покорить горный массив Псеашхо, который отличает сложный рельеф - голые скалы с резкими обрывами. Эта территория закрыта для посещения, для похода туда необходима хорошая подготовка.
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Туристка погибла в горах Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кавказского заповедника.
Вместе с двумя мужчинами девушка шла по маршруту до лагеря Холодный, но на второй день группа свернула с пути, решив покорить трехтысячник Псеашхо, расположенный на закрытой для посещения территории.
Во время привала девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент рюкзак перевесил, она потеряла равновесие и упала со стометрового каменного склона.
Двигаться дальше она не смогла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, соорудили импровизированный навес, вызвали спасателей. Но, когда сотрудники МЧС добрались до группы глубокой ночью, было уже слишком поздно - девушка скончалась.
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