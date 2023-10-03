https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/aslan-bzhaniya-vruchil-akhdz-apsha-i-stepeni-sergeyu-lavrovu-1048423904.html
Аслан Бжания вручил "Ахьдз-Апша" I степени Сергею Лаврову
Аслан Бжания вручил "Ахьдз-Апша" I степени Сергею Лаврову
Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени, учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T14:05+0300
2023-10-03T14:05+0300
2023-10-03T14:05+0300
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в абхазии
аслан бжания
"ахьдз-апша" i степени
абхазия
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года. Награждение орденом "Ахьдз-Апша" производится указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.
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сергей лавров, аслан бжания, "ахьдз-апша" i степени, абхазия, россия
сергей лавров, аслан бжания, "ахьдз-апша" i степени, абхазия, россия
Аслан Бжания вручил "Ахьдз-Апша" I степени Сергею Лаврову
Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени, учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Глава МИД России удостоен высшей государственной награды Республики Абхазия за большой личный вклад в дело признания независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений".
Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года. Награждение орденом "Ахьдз-Апша" производится указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.