https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/aslan-bzhaniya-vruchil-akhdz-apsha-i-stepeni-sergeyu-lavrovu-1048423904.html

Аслан Бжания вручил "Ахьдз-Апша" I степени Сергею Лаврову

Аслан Бжания вручил "Ахьдз-Апша" I степени Сергею Лаврову

Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени, учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T14:05+0300

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2023-10-03T14:05+0300

сергей лавров

в абхазии

аслан бжания

"ахьдз-апша" i степени

абхазия

россия

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), имеющую три степени учредил Парламент Абхазии 10 января 2002 года. Награждение орденом "Ахьдз-Апша" производится указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.

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сергей лавров, аслан бжания, "ахьдз-апша" i степени, абхазия, россия