https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/avtogonschik-iz-abkhazii-stal-bronzovym-prizerom-italyanskogo-chempionata--1048422273.html

Автогонщик из Абхазии стал бронзовым призером третьего этапа итальянского чемпионата

Автогонщик из Абхазии стал бронзовым призером третьего этапа итальянского чемпионата

В общем зачете спортсмен со своим напарником идут на втором месте в своем классе. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и его напарник Филипп Денес стали бронзовыми призерами третьего этапа итальянского чемпионата GT (Campionato Italiano Gran Turismo), который проходил на гоночной трассе Муджелло в Италии. Спортсмены выступали в категории Pro-Am за команду "Imperiale Racing". В интервью Sputnik Дмитрий Гвазава рассказал, как проходила эта гонка. По его словам, трасса в Тоскане интересная и вместе с тем непростая для гонщиков. Первую гонку Гвазава и его напарник завершили на седьмой позиции. "А вторую гонку, стартовав с последнего места, завершили на третьей позиции в своем классе. Достаточно неплохо в плане очков, но немножко расстроены, что общего темпа, чтобы биться за первое место, не было. Поэтому есть над чем поработать, так что посмотрим, надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше", – сказал автогонщик.

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