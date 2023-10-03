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Автогонщик из Абхазии стал бронзовым призером третьего этапа итальянского чемпионата
Автогонщик из Абхазии стал бронзовым призером третьего этапа итальянского чемпионата
В общем зачете спортсмен со своим напарником идут на втором месте в своем классе. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T11:35+0300
2023-10-03T11:35+0300
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и его напарник Филипп Денес стали бронзовыми призерами третьего этапа итальянского чемпионата GT (Campionato Italiano Gran Turismo), который проходил на гоночной трассе Муджелло в Италии. Спортсмены выступали в категории Pro-Am за команду "Imperiale Racing". В интервью Sputnik Дмитрий Гвазава рассказал, как проходила эта гонка. По его словам, трасса в Тоскане интересная и вместе с тем непростая для гонщиков. Первую гонку Гвазава и его напарник завершили на седьмой позиции. "А вторую гонку, стартовав с последнего места, завершили на третьей позиции в своем классе. Достаточно неплохо в плане очков, но немножко расстроены, что общего темпа, чтобы биться за первое место, не было. Поэтому есть над чем поработать, так что посмотрим, надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше", – сказал автогонщик.
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автогонки, абхазия, италия, спорт
автогонки, абхазия, италия, спорт
Автогонщик из Абхазии стал бронзовым призером третьего этапа итальянского чемпионата
11:35 03.10.2023 (обновлено: 13:12 03.10.2023)
В общем зачете спортсмен со своим напарником идут на втором месте в своем классе.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава и его напарник Филипп Денес стали бронзовыми призерами третьего этапа итальянского чемпионата GT (Campionato Italiano Gran Turismo), который проходил на гоночной трассе Муджелло в Италии.
Спортсмены выступали в категории Pro-Am за команду "Imperiale Racing". В интервью Sputnik Дмитрий Гвазава рассказал, как проходила эта гонка.
По его словам, трасса в Тоскане интересная и вместе с тем непростая для гонщиков.
"Уикенд для нас выдался достаточно непростым, потому что не могли подобрать оптимальные настройки, условия на трассе постоянно менялись, и мы не могли попасть в рабочий диапазон резины", – отметил Гвазава.
Первую гонку Гвазава и его напарник завершили на седьмой позиции.
"А вторую гонку, стартовав с последнего места, завершили на третьей позиции в своем классе. Достаточно неплохо в плане очков, но немножко расстроены, что общего темпа, чтобы биться за первое место, не было. Поэтому есть над чем поработать, так что посмотрим, надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше", – сказал автогонщик.