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Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей
Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей
СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента... 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T16:15+0300
2023-10-03T16:15+0300
2023-10-03T17:53+0300
в абхазии
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сухумское городское собрание
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СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента Абхазии. Как отметил глава администрации столицы Беслан Эшба, это первый трансферт из республиканского бюджета на расселение дома. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 миллионов рублей.
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сухум, администрация города сухум, сухумское городское собрание, абхазия
сухум, администрация города сухум, сухумское городское собрание, абхазия
Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей
16:15 03.10.2023 (обновлено: 17:53 03.10.2023)
СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента Абхазии.
Сумму направят на расселение жителей аварийного дома, который расположен на улице Назадзе.
Как отметил глава администрации столицы Беслан Эшба, это первый трансферт из республиканского бюджета на расселение дома.
Всего на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 миллионов рублей.