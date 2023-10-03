https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/byudzhet-sukhuma-uvelichen-na-50-millionov-rubley-1048428145.html

Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей

Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей

СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента... 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T16:15+0300

2023-10-03T16:15+0300

2023-10-03T17:53+0300

в абхазии

сухум

администрация города сухум

сухумское городское собрание

абхазия

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СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента Абхазии. Как отметил глава администрации столицы Беслан Эшба, это первый трансферт из республиканского бюджета на расселение дома. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 миллионов рублей.

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сухум, администрация города сухум, сухумское городское собрание, абхазия