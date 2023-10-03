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https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/byudzhet-sukhuma-uvelichen-na-50-millionov-rubley-1048428145.html
Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей
Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей
СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента... 03.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента Абхазии. Как отметил глава администрации столицы Беслан Эшба, это первый трансферт из республиканского бюджета на расселение дома. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 миллионов рублей.
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сухум, администрация города сухум, сухумское городское собрание, абхазия
сухум, администрация города сухум, сухумское городское собрание, абхазия

Бюджет Сухума увеличен на 50 миллионов рублей

16:15 03.10.2023 (обновлено: 17:53 03.10.2023)
© SputnikДепутаты Сухумского городского Собрания
Депутаты Сухумского городского Собрания - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2023
© Sputnik
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СУХУМ, 3 окт – Spuntik. Депутаты Сухумского Горcобрания увеличили бюджет столицы 2023 года на 50 миллионов рублей, поддержав ранее принятое решение Парламента Абхазии.
Сумму направят на расселение жителей аварийного дома, который расположен на улице Назадзе.
Как отметил глава администрации столицы Беслан Эшба, это первый трансферт из республиканского бюджета на расселение дома.
Всего на эти цели из республиканского бюджета выделят 300 миллионов рублей.
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