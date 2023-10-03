https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/ischenko-ukraina-dumala-chto-zapad-sdelaet-iz-nee-vitrinu-a-sdelal-boevoy-taran--1048422393.html

Ищенко: Украина думала, что Запад сделает из нее витрину, а сделал боевой таран

Ищенко: Украина думала, что Запад сделает из нее витрину, а сделал боевой таран

Украина долгое время хотела торговать русофобией с Западом в обмен на обещания сладкой жизни, но в итоге превратилась в боевой таран и жертвует собственным... 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T13:47+0300

2023-10-03T13:47+0300

2023-10-03T13:47+0300

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Ищенко: Украина думала, что Запад сделает из нее витрину, а сделал боевой таран Ищенко: Украина думала, что Запад сделает из нее витрину, а сделал боевой таран

Трагедия украинского населения состоит в том, что люди, которым в принципе нечего делить с Россией, которые по своей культуре, языку и происхождению такие же русские, отстаивают идеи бандеровщины с оружием в руках и массово гибнут ради этой идеи, рассуждает политический эксперт."Да, их обманывали, их так учили на протяжении 30 лет. Но мы сейчас живем не в каменном веке и не в безграмотном средневековье, сейчас при желании можно получить доступ к любой информации, было бы желание и умение с информацией работать. Но многие люди просто ленятся этим заниматься, предпочитая слушать так называемых лидеров общественного мнения. Это путь наименьшего сопротивления", – говорит Ищенко.По мнению эксперта, Украина сама готова была обманываться ради слишком привлекательных обещаний, долгое время звучавших с Запада."Вы не задались вопросом, а почему вы так легко обманывались, потому что вам предлагали фактически красивую картинку. Вы ничего не будете делать, вам надо только проголосовать за вступление в ЕС. И все. И после этого почему-то должны приехать какие-то немцы, построить для вас дома, города, дороги, создать нормальное государство и платить вам европейские зарплаты и пенсии. Можете себе представить такую картину? Наверное, если вам обещают бесплатный сыр, значит, там где-то находится мышеловка. Но очень уж заманчив был этот бесплатный сыр", – рассуждает эксперт.С одной стороны, можно сказать, что народ не виноват в сложившейся ситуации, он был обманут, но с другой, многие другие народы не обманывались и знали, что свое благополучие можно построить только самостоятельно, более того, построив его, его еще придется защищать, отмечает Ищенко."И почему только в данной ситуации люди решили, что кто-то будет им делать хорошо? У меня единственный ответ – потому что они хотели торговать русофобией. Они сделали вывод, что Запад все равно будет бороться против России и Украина ему будет нужна как форпост. Они решили продать свою позицию форпоста за сладкую жизнь, но они думали, что Запад будет делать из них витрину, а Запад сделал из них таран, поэтому вместо того, чтобы их кормить и облизывать, он сейчас разбивает им головы об Россию", – говорит Ищенко.

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