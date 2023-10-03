https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/khintba-ob-uchastii-v-festivale-solo-v-moskve-eto-bylo-absolyutnoe-schaste--1048414008.html

Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье

Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал об участии театра в фестивале SOLO в Москве. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

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Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье

1 октября РУСДРАМ сыграл спектакль "В лучах" в Москве в Центре на Страстном на Фестивале моноспектаклей SOLO.О том, как это было, в интервью радио Sputnik рассказал гендиректор Театра Искандера Ираклий Хинтба. "Это большое событие, потому что сам по себе фестиваль SOLO является, можно сказать, главным фестивалем моноспектаклем в России. SOLO - это всегда что-то особое, участие в этом фестивале - это особый престиж. И мы рады, что нас пригласили, более того, пригласили на открытие фестиваля. И самое главное, что изготовили полный комплект декораций по чертежам, которые у нас были, абсолютно точь-в-точь так, как это выглядит у нас в Сухуме. Все декорации сделаны были в лучших театральных мастерских, и я очень надеюсь, что они сохранятся на складах Центра на Страстном, потому что я чувствую, что придется еще раз сыграть в Москве, потому что успех был потрясающий. Такой авиации на моноспектаклях не было. Нам сказали это и организаторы фестиваля, и постоянные зрители. Это было абсолютное счастье", - сказал Хинтба.Подробности слушайте в подкасте.

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