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Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье
Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал об участии театра в фестивале SOLO в Москве. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
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Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье
Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье
1 октября РУСДРАМ сыграл спектакль "В лучах" в Москве в Центре на Страстном на Фестивале моноспектаклей SOLO.О том, как это было, в интервью радио Sputnik рассказал гендиректор Театра Искандера Ираклий Хинтба. "Это большое событие, потому что сам по себе фестиваль SOLO является, можно сказать, главным фестивалем моноспектаклем в России. SOLO - это всегда что-то особое, участие в этом фестивале - это особый престиж. И мы рады, что нас пригласили, более того, пригласили на открытие фестиваля. И самое главное, что изготовили полный комплект декораций по чертежам, которые у нас были, абсолютно точь-в-точь так, как это выглядит у нас в Сухуме. Все декорации сделаны были в лучших театральных мастерских, и я очень надеюсь, что они сохранятся на складах Центра на Страстном, потому что я чувствую, что придется еще раз сыграть в Москве, потому что успех был потрясающий. Такой авиации на моноспектаклях не было. Нам сказали это и организаторы фестиваля, и постоянные зрители. Это было абсолютное счастье", - сказал Хинтба.Подробности слушайте в подкасте.
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Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье

10:15 03.10.2023 (обновлено: 10:16 03.10.2023)
Радио
Хинтба об участии в фестивале SOLO в Москве: это было абсолютное счастье
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Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал об участии театра в фестивале SOLO в Москве.
1 октября РУСДРАМ сыграл спектакль "В лучах" в Москве в Центре на Страстном на Фестивале моноспектаклей SOLO.
О том, как это было, в интервью радио Sputnik рассказал гендиректор Театра Искандера Ираклий Хинтба.
"Это большое событие, потому что сам по себе фестиваль SOLO является, можно сказать, главным фестивалем моноспектаклем в России. SOLO - это всегда что-то особое, участие в этом фестивале - это особый престиж. И мы рады, что нас пригласили, более того, пригласили на открытие фестиваля. И самое главное, что изготовили полный комплект декораций по чертежам, которые у нас были, абсолютно точь-в-точь так, как это выглядит у нас в Сухуме. Все декорации сделаны были в лучших театральных мастерских, и я очень надеюсь, что они сохранятся на складах Центра на Страстном, потому что я чувствую, что придется еще раз сыграть в Москве, потому что успех был потрясающий. Такой авиации на моноспектаклях не было. Нам сказали это и организаторы фестиваля, и постоянные зрители. Это было абсолютное счастье", - сказал Хинтба.
Подробности слушайте в подкасте.
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