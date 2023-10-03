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Лавров: будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств
Лавров: будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Сочи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T12:59+0300
2023-10-03T12:59+0300
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств, заявил на встрече с Асланом Бжания глава МИД России Сергей Лавров. Глава МИД поздравил Бжания с важными датами – 15-летием международного признания независимости Республики Абхазия и 30-летием Дня Победы и Независимости Абхазии.
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сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия, политика
сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия, политика
Лавров: будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств
12:59 03.10.2023 (обновлено: 13:04 03.10.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Сочи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств, заявил на встрече с Асланом Бжания глава МИД России Сергей Лавров.
"Хочу подтвердить нашу солидарность в становлении государства Республики Абхазия во всех сферах, включая развитие экономики, социальной сферы, энергетики и, конечно, то, что касается нашего взаимодействия на международных площадках", – отметил Лавров.
Глава МИД поздравил Бжания с важными датами – 15-летием международного признания независимости Республики Абхазия и 30-летием Дня Победы и Независимости Абхазии.