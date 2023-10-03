https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/lavrov-budem-prodolzhat-rasshiryat-krug-priznavshikh-abkhaziyu-gosudarstv-1048423272.html

Лавров: будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств

Лавров: будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Сочи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T12:59+0300

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в абхазии

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аслан бжания

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Будем продолжать расширять круг признавших Абхазию государств, заявил на встрече с Асланом Бжания глава МИД России Сергей Лавров. Глава МИД поздравил Бжания с важными датами – 15-летием международного признания независимости Республики Абхазия и 30-летием Дня Победы и Независимости Абхазии.

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сергей лавров, аслан бжания, россия, абхазия, политика