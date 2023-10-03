https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/mediaforum-stran-sng-proydet-v-rossii-segodnya-1048430482.html

Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня"

Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня"

Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T16:40+0300

2023-10-03T16:40+0300

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россия сегодня

журналистика

москва

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие спикеры. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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