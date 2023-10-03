https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/mediaforum-stran-sng-proydet-v-rossii-segodnya-1048430482.html
Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня"
Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня"
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T16:40+0300
2023-10-03T16:40+0300
2023-10-03T17:52+0300
россия сегодня
журналистика
москва
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября. Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие спикеры. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия сегодня, журналистика, москва
россия сегодня, журналистика, москва
Медиафорум стран СНГ пройдет в "России сегодня"
16:40 03.10.2023 (обновлено: 17:52 03.10.2023)
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik.
Анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств будет посвящен второй форум
"Развитие медиа в меняющемся мире", который пройдет в Москве в среду, 1 ноября.
Пленарное заседание форума будет посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ.
На тематических сессиях планируется обсудить будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества и специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие спикеры. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
В 2022 году в проходившем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.