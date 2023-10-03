Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/mid-rossiya-abkhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-budut-ukreplyat-voenno-politicheskoe-sotrudnichestvo-1048432283.html
МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество
МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи раздельные встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, в которых... 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T18:10+0300
2023-10-03T18:15+0300
в абхазии
мид рф
мид абхазии
южная осетия
мид республики южная осетия
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102908/60/1029086070_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_0d4f4272dfbc53acb78bbb16022e7420.jpg
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Россия, Абхазия и Южная Осетия выразили намерение укреплять военно-политическое сотрудничество, а также взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах, сообщила пресс-служба МИД России по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым. Уточняется, что стороны подтвердили "приверженность своим союзническим обязательствам в условиях непростой геополитической обстановки в мире". "На трехсторонней встрече проведена сверка часов по внешнеполитической проблематике, включая координацию в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и налаживание контактов Абхазии и Южной Осетии с зарубежными государствами", - добавили в МИД.По итогам встреч были подписаны планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2024-2025 годы.
южная осетия
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102908/60/1029086070_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_633aec6b8866c315c033c91780a5bba4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид рф, мид абхазии, южная осетия, мид республики южная осетия, абхазия, россия
мид рф, мид абхазии, южная осетия, мид республики южная осетия, абхазия, россия

МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество

18:10 03.10.2023 (обновлено: 18:15 03.10.2023)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России
Здание МИД России - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи раздельные встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, в которых также приняли участие министры иностранных дел республик - Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Россия, Абхазия и Южная Осетия выразили намерение укреплять военно-политическое сотрудничество, а также взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах, сообщила пресс-служба МИД России по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым.
"Состоялось заинтересованное обсуждение всего спектра вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений России с Сухумом и Цхинвалом, с акцентом на дальнейшее укрепление военно-политического, социально-экономического и инвестиционного сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика взаимодействия с абхазскими и югоосетинскими партнерами, позволяющая эффективно решать текущие задачи", - отметили в дипведомстве.
Уточняется, что стороны подтвердили "приверженность своим союзническим обязательствам в условиях непростой геополитической обстановки в мире".
"На трехсторонней встрече проведена сверка часов по внешнеполитической проблематике, включая координацию в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и налаживание контактов Абхазии и Южной Осетии с зарубежными государствами", - добавили в МИД.
По итогам встреч были подписаны планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2024-2025 годы.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0