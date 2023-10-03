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МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество
МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи раздельные встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, в которых... 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T18:10+0300
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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Россия, Абхазия и Южная Осетия выразили намерение укреплять военно-политическое сотрудничество, а также взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах, сообщила пресс-служба МИД России по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым. Уточняется, что стороны подтвердили "приверженность своим союзническим обязательствам в условиях непростой геополитической обстановки в мире". "На трехсторонней встрече проведена сверка часов по внешнеполитической проблематике, включая координацию в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и налаживание контактов Абхазии и Южной Осетии с зарубежными государствами", - добавили в МИД.По итогам встреч были подписаны планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2024-2025 годы.
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мид рф, мид абхазии, южная осетия, мид республики южная осетия, абхазия, россия
мид рф, мид абхазии, южная осетия, мид республики южная осетия, абхазия, россия
МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество
18:10 03.10.2023 (обновлено: 18:15 03.10.2023)
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи раздельные встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, в которых также приняли участие министры иностранных дел республик - Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев.
СУХУМ, 3 окт - Sputnik.
Россия, Абхазия и Южная Осетия выразили намерение укреплять военно-политическое сотрудничество, а также взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах, сообщила
пресс-служба МИД России по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым.
"Состоялось заинтересованное обсуждение всего спектра вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений России с Сухумом и Цхинвалом, с акцентом на дальнейшее укрепление военно-политического, социально-экономического и инвестиционного сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика взаимодействия с абхазскими и югоосетинскими партнерами, позволяющая эффективно решать текущие задачи", - отметили в дипведомстве.
Уточняется, что стороны подтвердили "приверженность своим союзническим обязательствам в условиях непростой геополитической обстановки в мире".
"На трехсторонней встрече проведена сверка часов по внешнеполитической проблематике, включая координацию в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и налаживание контактов Абхазии и Южной Осетии с зарубежными государствами", - добавили в МИД.
По итогам встреч были подписаны планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2024-2025 годы.