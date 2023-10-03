https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/mid-rossiya-abkhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-budut-ukreplyat-voenno-politicheskoe-sotrudnichestvo-1048432283.html

МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество

МИД: Россия, Абхазия и Южная Осетия будут укреплять военно-политическое сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи раздельные встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, в которых... 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T18:10+0300

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СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Россия, Абхазия и Южная Осетия выразили намерение укреплять военно-политическое сотрудничество, а также взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах, сообщила пресс-служба МИД России по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым. Уточняется, что стороны подтвердили "приверженность своим союзническим обязательствам в условиях непростой геополитической обстановки в мире". "На трехсторонней встрече проведена сверка часов по внешнеполитической проблематике, включая координацию в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и налаживание контактов Абхазии и Южной Осетии с зарубежными государствами", - добавили в МИД.По итогам встреч были подписаны планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2024-2025 годы.

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