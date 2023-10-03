https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/poeticheskiy-konkurs-v-chest-110-letiya-so-dnya-rozhdeniya-sergeya-mikhalkova-proydet-v-sukhume-1048430223.html

Поэтический конкурс в честь 110-летия со дня рождения Сергея Михалкова пройдет в Сухуме

Поэтический конкурс в честь 110-летия со дня рождения Сергея Михалкова пройдет в Сухуме

Мероприятие организовано культурным фондом "Справедливость. Благополучие. Развитие" совместно с Объединением российских артистов Абхазии при поддержке... 03.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-03T17:33+0300

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поэтический конкурс "Сегодня – дети, а завтра — народ…" в честь 110-летия со дня рождения детского писателя Сергея Михалкова пройдет в Доме Москвы в Сухуме 14 октября, сказала в интервью Sputnik исполнительный директор культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие" Наталья Бычкова.Произведения для детей, написанные Сергеем Михалковым, изучают все школьники – поэтому значение его творчества трудно переоценить, подчеркнула организатор."На его творчестве в том числе строится морально-нравственное воспитание подрастающего поколения, что очень важно, потому что формируются основные духовно-нравственные ценности, на которых дети растут. Формирование этих ценностей нужно начинать как можно раньше, и мне кажется, что нужно проводить такие конкурсы почаще", – сказала Бычкова.Конкурс направлен на популяризацию литературы и творчества, выявление и поддержку талантливых детей и подростков, развитие патриотизма и уважения к истории и малой Родине. Победители будут награждены призами, остальные участники получат официальные сертификаты. Планируется, что в поэтическом конкурсе примут участие 50 школьников.Подробнее об участии в конкурсе можно узнать здесь.Классик русской детской литературы, государственный и общественный деятель Сергей Михалков родился 13 марта (28 февраля по старому стилю) 1913 года в Москве в семье потомственных дворян Владимира Михалкова и Ольги Глебовой-Михалковой.

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литература, детская литература, культура, сергей михалков, россия, абхазия