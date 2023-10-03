https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/takie-obstoyatelstva-interes-k-abkhazii-stran-chernomorskogo-regiona-i-globalnykh-igrokov--1048433292.html
Такие обстоятельства: Абхазия в системе интересов черноморских стран и глобальных игроков
Такие обстоятельства: Абхазия в системе интересов черноморских стран и глобальных игроков
В Сухуме проходит Международная научная конференция "Проблемы истории и современности Черноморско-Кавказского региона". Она посвящена 30-летию Победы в... 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T18:45+0300
2023-10-03T18:45+0300
2023-10-03T19:25+0300
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Такие обстоятельства: Абхазия в системе интересов черноморских стран и глобальных игроков
Такие обстоятельства: Абхазия в системе интересов черноморских стран и глобальных игроков
В Сухуме проходит Международная научная конференция "Проблемы истории и современности Черноморско-Кавказского региона". Она посвящена 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15 -летию Международного признания государственной независимости Республики Абхазия. Ученые Абхазии и России представляют свои работы, в которых оценивается этот исторический период для Абхазии и место, которое заняла республика в современном мире.В студии радио Sputnik Абхазия профессор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, почётный член Академии наук Абхазии Максим Васьков и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Асланбек Мирзоев рассказали о том, какое место занимает Абхазия в системе интересов стран Черноморско-Каспийского региона, о значении добровольческого движения в Абхазии, о важности исследования истории становления государства.Несмотря на все прогнозы западных социологов, политологов в отношении военно-политического конфликта Абхазии и Грузии, вопреки всем объективным и субъективным данностям Абхазия выиграла, и сегодня уже 30 лет суверенному и демократическому государству. Чтобы понять этот феномен, помимо участников событий, необходим взгляд со стороны, отметил Мирзоев.По его мнению, новейшая история и России, и Абхазии представляет большой интерес, и должна стать объектом научного исследования современных историков, политологов, социологов. Подобные же конференции могут внести небольшой вклад в это дело, хотя бы на уровне постановки проблемы.Абхазия в системе интересов стран Черноморско-Каспийского региона и глобальных геополитических игроков занимает стратегическое положение, отметил Васьков."Абхазия на перекрестке интересов стран абсолютно антагонистических. Главные участники, безусловно, это Грузия, за ней стоят США, страны НАТО, которые находятся с Россией в состоянии жесточайшей конфронтации. Есть непосредственно интересы РФ, для которой поддержка Абхазии дело нашей политической чести. Есть интересы Турецкой Республики, для которой важен контроль над регионом в целом. Важны границы бывшей Османской империи, мечты у них об этом проекте, в которой нет абхазской государственности. На пересечении этих интересов идет борьба… Война не окончена, окончена только горячая фаза. Сейчас идет борьба за умы", - сказал Васьков.Ученый отметил важность изучения вклада представителей Абхазии в становление российского государства и наоборот. По его мнению, это актуальное направление, которое формирует мировоззрение, знание друг о друге, укрепляет отношения народов.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, россия, геополитика, турция, сша, грузия, подкасты, аудио
абхазия, россия, геополитика, турция, сша, грузия, подкасты, аудио
В Сухуме проходит Международная научная конференция "Проблемы истории и современности Черноморско-Кавказского региона". Она посвящена 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15 -летию Международного признания государственной независимости Республики Абхазия. Ученые Абхазии и России представляют свои работы, в которых оценивается этот исторический период для Абхазии и место, которое заняла республика в современном мире.
В студии радио Sputnik Абхазия профессор Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, почётный член Академии наук Абхазии Максим Васьков и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Асланбек Мирзоев рассказали о том, какое место занимает Абхазия в системе интересов стран Черноморско-Каспийского региона, о значении добровольческого движения в Абхазии, о важности исследования истории становления государства.
Несмотря на все прогнозы западных социологов, политологов в отношении военно-политического конфликта Абхазии и Грузии, вопреки всем объективным и субъективным данностям Абхазия выиграла, и сегодня уже 30 лет суверенному и демократическому государству. Чтобы понять этот феномен, помимо участников событий, необходим взгляд со стороны, отметил Мирзоев.
По его мнению, новейшая история и России, и Абхазии представляет большой интерес, и должна стать объектом научного исследования современных историков, политологов, социологов. Подобные же конференции могут внести небольшой вклад в это дело, хотя бы на уровне постановки проблемы.
Абхазия в системе интересов стран Черноморско-Каспийского региона и глобальных геополитических игроков занимает стратегическое положение, отметил Васьков.
"Абхазия на перекрестке интересов стран абсолютно антагонистических. Главные участники, безусловно, это Грузия, за ней стоят США, страны НАТО, которые находятся с Россией в состоянии жесточайшей конфронтации. Есть непосредственно интересы РФ, для которой поддержка Абхазии дело нашей политической чести. Есть интересы Турецкой Республики, для которой важен контроль над регионом в целом. Важны границы бывшей Османской империи, мечты у них об этом проекте, в которой нет абхазской государственности. На пересечении этих интересов идет борьба… Война не окончена, окончена только горячая фаза. Сейчас идет борьба за умы", - сказал Васьков.
Ученый отметил важность изучения вклада представителей Абхазии в становление российского государства и наоборот. По его мнению, это актуальное направление, которое формирует мировоззрение, знание друг о друге, укрепляет отношения народов.
Полная версия беседы в аудиофайле.