https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/ulitsu-chernyavskogo-v-sukhume-pereimenuyut-v-ardzinba--1048429918.html

Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба

Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба

Салыбей Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. 03.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

сухумское городское собрание

абхазия

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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в улицу имени Героя Абхазии Салыбея Ардзинба. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания. Салыбей (Ака) Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. Родился в селе Дурипш, активный участник Народного форума. С началом Отечественной войны народа Абхазии вместе с Сергеем Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия формировал Гумистинский фронт, участвовал в наступательных операциях на Сухум в январе и марте 1993 года.

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сухум, сухумское городское собрание, абхазия