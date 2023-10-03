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https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/ulitsu-chernyavskogo-v-sukhume-pereimenuyut-v-ardzinba--1048429918.html
Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба
Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба
Салыбей Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в улицу имени Героя Абхазии Салыбея Ардзинба. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания. Салыбей (Ака) Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. Родился в селе Дурипш, активный участник Народного форума. С началом Отечественной войны народа Абхазии вместе с Сергеем Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия формировал Гумистинский фронт, участвовал в наступательных операциях на Сухум в январе и марте 1993 года.
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сухум, сухумское городское собрание, абхазия
сухум, сухумское городское собрание, абхазия

Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба

17:00 03.10.2023 (обновлено: 17:32 03.10.2023)
© Foto / предоставлено Госмузеем Абхазии1992-1993 гг
1992-1993 гг - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2023
© Foto / предоставлено Госмузеем Абхазии
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Салыбей Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в улицу имени Героя Абхазии Салыбея Ардзинба.
Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания.
Председатель Сухумского Горсобрания Дмитрий Осия уточнил, что имя Чернявского сохранится на карте столицы, так как останется переулок Чернявского.
Салыбей (Ака) Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. Родился в селе Дурипш, активный участник Народного форума. С началом Отечественной войны народа Абхазии вместе с Сергеем Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия формировал Гумистинский фронт, участвовал в наступательных операциях на Сухум в январе и марте 1993 года.
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