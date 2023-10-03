https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/ulitsu-chernyavskogo-v-sukhume-pereimenuyut-v-ardzinba--1048429918.html
Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба
Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба
Салыбей Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. 03.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-03T17:00+0300
2023-10-03T17:00+0300
2023-10-03T17:32+0300
в абхазии
сухум
сухумское городское собрание
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/03/1048431133_0:433:618:781_1920x0_80_0_0_8ded0f6d24ba73bfa021cc83b36fb918.jpg
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в улицу имени Героя Абхазии Салыбея Ардзинба. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания. Салыбей (Ака) Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. Родился в селе Дурипш, активный участник Народного форума. С началом Отечественной войны народа Абхазии вместе с Сергеем Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия формировал Гумистинский фронт, участвовал в наступательных операциях на Сухум в январе и марте 1993 года.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/03/1048431133_0:408:618:872_1920x0_80_0_0_039a566de5a025e0298069489a8d55d7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, сухумское городское собрание, абхазия
сухум, сухумское городское собрание, абхазия
Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в Ардзинба
17:00 03.10.2023 (обновлено: 17:32 03.10.2023)
Салыбей Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии.
СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Улицу Чернявского в Сухуме переименуют в улицу имени Героя Абхазии Салыбея Ардзинба.
Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания.
Председатель Сухумского Горсобрания Дмитрий Осия уточнил, что имя Чернявского сохранится на карте столицы, так как останется переулок Чернявского.
Салыбей (Ака) Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения "Амцахара", Герой Абхазии. Родился в селе Дурипш, активный участник Народного форума. С началом Отечественной войны народа Абхазии вместе с Сергеем Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия формировал Гумистинский фронт, участвовал в наступательных операциях на Сухум в январе и марте 1993 года.