https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/bolee-trekh-tysyach-pachek-kontrabandnykh-sigaret-peredali-voennosluzhaschim-v-zonu-spetsoperatsii-1048446258.html

Более трех тысяч пачек контрабандных сигарет передали военнослужащим в зону спецоперации

Более трех тысяч пачек контрабандных сигарет передали военнослужащим в зону спецоперации

Партии сигарет перемещались из Абхазии в Россию с сокрытием от таможенного контроля. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T15:00+0300

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в абхазии

таможня

сочи

абхазия

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Более трех тысяч пачек сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Россию из Абхазии, краснодарские таможенники передали военнослужащим в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе. Сигареты были изъяты и по решению суда были обращены в собственность государства. Это не первая партия изъятой контрабанды, которую передали на нужды СВО. В сентябре бойцам передали 10 тысяч пачек сигарет, свыше 300 литров бытовой химии, 10 упаковок влажных салфеток.

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