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Более трех тысяч пачек контрабандных сигарет передали военнослужащим в зону спецоперации
Более трех тысяч пачек контрабандных сигарет передали военнослужащим в зону спецоперации
Партии сигарет перемещались из Абхазии в Россию с сокрытием от таможенного контроля. 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T15:00+0300
2023-10-04T15:00+0300
2023-10-04T15:33+0300
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Более трех тысяч пачек сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Россию из Абхазии, краснодарские таможенники передали военнослужащим в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе. Сигареты были изъяты и по решению суда были обращены в собственность государства. Это не первая партия изъятой контрабанды, которую передали на нужды СВО. В сентябре бойцам передали 10 тысяч пачек сигарет, свыше 300 литров бытовой химии, 10 упаковок влажных салфеток.
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таможня, сочи, абхазия, россия
таможня, сочи, абхазия, россия
Более трех тысяч пачек контрабандных сигарет передали военнослужащим в зону спецоперации
15:00 04.10.2023 (обновлено: 15:33 04.10.2023)
Партии сигарет перемещались из Абхазии в Россию с сокрытием от таможенного контроля.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Более трех тысяч пачек сигарет, которые незаконно пытались ввезти в Россию из Абхазии, краснодарские таможенники передали военнослужащим в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе.
Контрабанду выявили на таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни. Табачную продукцию пытались ввезти из Абхазии без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документов.
Сигареты были изъяты и по решению суда были обращены в собственность государства.
Это не первая партия изъятой контрабанды, которую передали на нужды СВО. В сентябре бойцам передали 10 тысяч пачек сигарет, свыше 300 литров бытовой химии, 10 упаковок влажных салфеток.