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Борец из Абхазии выступит на Азиатских играх в составе сборной Сирии
Борец из Абхазии выступит на Азиатских играх в составе сборной Сирии
Турнир по вольной борьбе в рамках XIX Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу состоится с 4 по 7 октября. 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T11:25+0300
2023-10-04T11:25+0300
2023-10-04T12:02+0300
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вольный борец из Абхазии Инал Берзения выступит на XIX Азиатских играх в составе Сборной Сирии, об этом спортсмен рассказал в интервью Sputnik.Первые шаги в спорте он начинал в Сухуме в семилетнем возрасте под руководством тренера Тимура Джопуа. Вплоть до 14 лет борец тренировался и выступал в Абхазии, затем переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Училище олимпийского резерва.Будучи в России, спортсмен выступал на различных соревнованиях как внутри страны, так и за ее пределами. В начале лета этого года Берзения перешел в Сборную Сирии, и уже в июле принял участие в Арабских играх, которые проходили в Алжире.По его словам, выступать за cборную Сирию он хотел давно, чтобы попробовать свои силы в новом чемпионате и международных соревнованиях, проходящих в регионе. На переход повлияло и то обстоятельство, что на момент подачи заявления о смене сборной, спортсмены из России не могли выступать в международных турнирах."С этим тоже связано, да и конкуренции в России побольше, поэтому все к этому шло", –рассказал борец. По результатам состоявшейся жеребьевки, на Азиатских играх Инал Берзения 7 октября встретится с китайским спортсменом."С кем буду встречаться, дальше зависит от того, кто одержит победу в том или ином поединке. У меня в сетке выступает олимпийский чемпион 2016 года иранец Хасан Яздани, я хотел бы с ним побороться в полуфинале, попробовать свои силы против него", – отметил он.23-летний Инал Берзения будет выступать в XIX Азиатских играх в весовой категории 86 килограммов.
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борьба, спорт, абхазия, сирия, в мире
борьба, спорт, абхазия, сирия, в мире
Борец из Абхазии выступит на Азиатских играх в составе сборной Сирии
11:25 04.10.2023 (обновлено: 12:02 04.10.2023)
Турнир по вольной борьбе в рамках XIX Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу состоится с 4 по 7 октября.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вольный борец из Абхазии Инал Берзения выступит на XIX Азиатских играх в составе Сборной Сирии, об этом спортсмен рассказал в интервью Sputnik.
Первые шаги в спорте он начинал в Сухуме в семилетнем возрасте под руководством тренера Тимура Джопуа. Вплоть до 14 лет борец тренировался и выступал в Абхазии, затем переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Училище олимпийского резерва.
Будучи в России, спортсмен выступал на различных соревнованиях как внутри страны, так и за ее пределами. В начале лета этого года Берзения перешел в Сборную Сирии, и уже в июле принял участие в Арабских играх, которые проходили в Алжире.
"Мой тренер говорил, что есть возможность выступать за другую страну, я продолжал тренироваться, но до конца не верилось. В один прекрасный день он мне позвонил и сказал, что паспорт готов, я его даже попросил скинуть фотографию документа, чтобы мог поверить", – подчеркнул он.
По его словам, выступать за cборную Сирию он хотел давно, чтобы попробовать свои силы в новом чемпионате и международных соревнованиях, проходящих в регионе. На переход повлияло и то обстоятельство, что на момент подачи заявления о смене сборной, спортсмены из России не могли выступать в международных турнирах.
"С этим тоже связано, да и конкуренции в России побольше, поэтому все к этому шло", –рассказал борец.
По результатам состоявшейся жеребьевки, на Азиатских играх Инал Берзения 7 октября встретится с китайским спортсменом.
"С кем буду встречаться, дальше зависит от того, кто одержит победу в том или ином поединке. У меня в сетке выступает олимпийский чемпион 2016 года иранец Хасан Яздани, я хотел бы с ним побороться в полуфинале, попробовать свои силы против него", – отметил он.
23-летний Инал Берзения будет выступать в XIX Азиатских играх в весовой категории 86 килограммов.