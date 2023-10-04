https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-5-oktyabrya-1048453195.html

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября

Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября

Подстанция "Лыхны" будет отключена с 06:00 до 18:00 в четверг. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T19:27+0300

2023-10-04T19:27+0300

2023-10-04T19:27+0300

в абхазии

электроснабжение

абхазия

гудаутский район

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0e/1045277903_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9d3f0b83ae0658cf18b2ecb805d6e269.jpg

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября, сообщили в "Черноморэнерго". Света не будет с 06:00 до 18:00. Причина отключения электричества - замена старого трансформатора, из-за которой будет отключена подстанция "Лыхны".

абхазия

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

электроснабжение, абхазия, гудаутский район, черноморэнерго