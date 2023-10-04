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Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября
Подстанция "Лыхны" будет отключена с 06:00 до 18:00 в четверг. 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T19:27+0300
2023-10-04T19:27+0300
2023-10-04T19:27+0300
в абхазии
электроснабжение
абхазия
гудаутский район
черноморэнерго
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября, сообщили в "Черноморэнерго". Света не будет с 06:00 до 18:00. Причина отключения электричества - замена старого трансформатора, из-за которой будет отключена подстанция "Лыхны".
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электроснабжение, абхазия, гудаутский район, черноморэнерго
электроснабжение, абхазия, гудаутский район, черноморэнерго
Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября
Подстанция "Лыхны" будет отключена с 06:00 до 18:00 в четверг.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света в четверг 5 октября, сообщили в "Черноморэнерго".
Света не будет с 06:00 до 18:00.
Причина отключения электричества - замена старого трансформатора, из-за которой будет отключена подстанция "Лыхны".