https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/mkrtchyan-o-bezvizovom-rezhime-rossii-s-latinskoy-amerikoy-nuzhno-vvesti-i-so-stranami-afriki-1048435665.html

Мкртчян о безвизовом режиме России с Латинской Америкой: нужно ввести и со странами Африки

Мкртчян о безвизовом режиме России с Латинской Америкой: нужно ввести и со странами Африки

В эфире радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян отметил важность увеличения количества стран, куда россияне смогут... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T13:55+0300

2023-10-04T13:55+0300

2023-10-04T14:37+0300

радио

подкасты

россия

в мире

отмена виз

визовый режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048435767_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_bb1cf62e9966c59cd7a16b7033be8b36.jpg

Мкртчян о безвизовом режиме России с Латинской Америкой: нужно ввести и со странами Африки Мкртчян о безвизовом режиме России с Латинской Америкой: нужно ввести и со странами Африки

Россия планирует добиться безвиза со всеми странами Латинской Америки, заявил председатель комитета Госдумы РФ по туризму Сангаджи Тарбаев. Развитию турсвязей между странами поспособствует создание новой международной организации на основе БРИКС, ЕАЭС и ШОС.Эту новость в эфире радио Sputnik прокомментировал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."Россия сейчас находится в том состоянии, когда нужно всему миру показать, что количество стран, принимающих россиян без визы, растет. <...> Со многими странами Латинской Америки уже есть безвизовый режим: Венесуэлой, Бразилией, Аргентиной. Но Латинская Америка большая, там много стран. Визовый режим надо убрать со многими. Например, многие россияне хотят поехать в Мексику, но их отпугивает необходимость получить визу", – сказал он.Мкртчян отметил, что безвизовый режим важно ввести и со всеми странами Африки.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, россия, в мире, отмена виз, визовый режим, аудио