https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/peregovory-putina-i-bzhaniya-pryamaya-translyatsiya--1048447273.html

Переговоры Путина и Бжания

Переговоры Путина и Бжания

Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания обсудят в среду вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

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Предыдущая встреча президентов состоялась в ноябре 2020 года в Сочи, тогда темами переговоров стало влияние COVID на экономику, туризм, сельское хозяйство и телекоммуникации.Накануне прошла встреча Бжания с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи. Абхазия выразила благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта. Также Сухум благодарен Москве за подписание закона, ратифицирующего соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. Бжания отметил, что этот документ "был воспринят с большим воодушевлением" в республике.Со своей стороны, Лавров выразил Абхазии признательность за регулярную гуманитарную помощь бойцам спецоперации на Украине.Абхазия и Россия: межгосударственные отношения>>

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