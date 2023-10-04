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Переговоры Путина и Бжания
Переговоры Путина и Бжания
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания обсудят в среду вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных... 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T21:57+0300
2023-10-04T21:57+0300
2023-10-04T22:16+0300
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Предыдущая встреча президентов состоялась в ноябре 2020 года в Сочи, тогда темами переговоров стало влияние COVID на экономику, туризм, сельское хозяйство и телекоммуникации.Накануне прошла встреча Бжания с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи. Абхазия выразила благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта. Также Сухум благодарен Москве за подписание закона, ратифицирующего соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. Бжания отметил, что этот документ "был воспринят с большим воодушевлением" в республике.Со своей стороны, Лавров выразил Абхазии признательность за регулярную гуманитарную помощь бойцам спецоперации на Украине.Абхазия и Россия: межгосударственные отношения>>
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россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, политика, видео, мультимедиа, видео
россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, политика, видео, мультимедиа, видео
Переговоры Путина и Бжания
21:57 04.10.2023 (обновлено: 22:16 04.10.2023)
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания обсудят в среду вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях.
Предыдущая встреча президентов состоялась в ноябре 2020 года в Сочи, тогда темами переговоров стало влияние COVID на экономику, туризм, сельское хозяйство и телекоммуникации.
Накануне прошла встреча Бжания с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сочи. Абхазия выразила благодарность руководству России за подписание инвестиционного проекта по восстановлению сухумского аэропорта. Также Сухум благодарен Москве за подписание закона, ратифицирующего соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. Бжания отметил, что этот документ "был воспринят с большим воодушевлением" в республике.
Со своей стороны, Лавров выразил Абхазии признательность за регулярную гуманитарную помощь бойцам спецоперации на Украине.