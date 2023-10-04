https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/posrednik-sanguliya-o-reglamente-vysotnosti-zdaniy-v-stolitse-abkhazii--1048447888.html
Посредник: Сангулия о регламенте высотности зданий в столице Абхазии
Посредник: Сангулия о регламенте высотности зданий в столице Абхазии
Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал о сохранении архитектурного ландшафта... 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T16:09+0300
2023-10-04T16:09+0300
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Посредник: Сангулия о регламенте высотности зданий в столице Абхазии
Посредник: Сангулия о регламенте высотности зданий в столице Абхазии
Кабинет министров Абхазии утвердил временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей для новых объектов строительства и реконструкции в центре Сухума. Документ был принят для регулирования строительства и реконструкции зданий в столице до принятия Градостроительного кодекса. Для этого применяется принцип увеличения высотности зданий — в зависимости от удаленности от моря, их высота варьируется от 11 до 37 метров. Об этом в программе "Посредник" рассказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, сухум, строительство, законы, аудио
подкасты, посредник, абхазия, сухум, строительство, законы, аудио
Посредник: Сангулия о регламенте высотности зданий в столице Абхазии
16:09 04.10.2023 (обновлено: 16:18 04.10.2023)
Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия в эфире радио Sputnik рассказал о сохранении архитектурного ландшафта столицы.
Кабинет министров Абхазии утвердил временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей для новых объектов строительства и реконструкции в центре Сухума. Документ был принят для регулирования строительства и реконструкции зданий в столице до принятия Градостроительного кодекса. Для этого применяется принцип увеличения высотности зданий — в зависимости от удаленности от моря, их высота варьируется от 11 до 37 метров. Об этом в программе "Посредник" рассказал начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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