https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/putin-dal-otsenku-razvitiyu-otnosheniy-rossii-i-abkhazii-1048455322.html
Путин дал оценку развитию отношений России и Абхазии
Путин дал оценку развитию отношений России и Абхазии
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания провели переговоры в среду, 4 октября, в Сочи. 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T22:25+0300
2023-10-04T22:25+0300
2023-10-04T22:38+0300
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СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Товарооборот между Абхазией и Россией за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с республикой по очень разным направлениям, заявил перед началом переговоров с Асланом Бжания президент России Владимир Путин.Путин еще раз поздравил народ Абхазии и Аслана Бжания с 30-летием Победы. Аслан Бжания в свою очередь отметил, что отношениям Абхазии и России в последнее время придан дополнительный импульс, идет процесс гармонизации, что сближает позиции государств в рамках создания единого социально-экономического и оборонного пространств.Бжания поблагодарил Путина за подписание соглашения о двойном гражданстве, подчеркнув важность этого документа."Мы хотим и будем следовать тем договоренностям, которые прописаны в наших основополагающих документах. Мы хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии. Для нас это очень важно", - добавил президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/abkhaziya-i-rossiya-mezhgosudarstvennye-otnosheniya--1048446921.html
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россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, политика
россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, политика
Путин дал оценку развитию отношений России и Абхазии
22:25 04.10.2023 (обновлено: 22:38 04.10.2023)
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания провели переговоры в среду, 4 октября, в Сочи.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Товарооборот между Абхазией и Россией за прошлый год составил 73%, 64 региона РФ поддерживают отношения с республикой по очень разным направлениям, заявил перед началом переговоров с Асланом Бжания президент России Владимир Путин.
"У нас в целом ситуация развивается хорошо, у нас рост товарооборота за прошлый год 73%. 64 региона Российской Федерации поддерживают отношения с Республикой Абхазией по очень разным направлениям. Больше 200 предприятий совместных работает", - заявил перед началом переговоров с Асланом Бжания президент России Владимир Путин.
Путин еще раз поздравил народ Абхазии и Аслана Бжания с 30-летием Победы.
Аслан Бжания в свою очередь отметил, что отношениям Абхазии и России в последнее время придан дополнительный импульс, идет процесс гармонизации, что сближает позиции государств в рамках создания единого социально-экономического и оборонного пространств.
Бжания поблагодарил Путина за подписание соглашения о двойном гражданстве, подчеркнув важность этого документа.
"Мы хотим и будем следовать тем договоренностям, которые прописаны в наших основополагающих документах. Мы хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии. Для нас это очень важно", - добавил президент.