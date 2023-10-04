https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/svo-rossiyskie-tanki-t-90m-peremalyvayut-vsu-novymi-snaryadami-telnik-1048434209.html

СВО: российские танки Т-90М перемалывают ВСУ новыми снарядами "Тельник"

СВО: российские танки Т-90М перемалывают ВСУ новыми снарядами "Тельник"

Новый российский осколочно-шрапнельный снаряд "Тельник" демонстрирует высокую эффективность на украинском ТВД. Технологии на поле боя имеют значение: их... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T08:55+0300

2023-10-04T08:55+0300

2023-10-04T08:55+0300

аналитика

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

нато

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссийские войска в зоне СВО активнее контратакуют на основных направлениях. Противник более всего обеспокоен растущим ударным потенциалом 25-й армии на Купянско-Лиманском участке фронта. Огневое и тактическое превосходство ВС России укрепляют передовая боевая техника, высокотехнологичные боеприпасы. Запад констатирует "неожиданную силу" ОПК России.Многофункциональный снаряд "Тельник" входит в арсенал танка Т-90М, для его применения необходима сложная аппаратура управления: баллистический вычислитель, адаптированный к новому типу выстрела, блок ввода информации в боеприпас, стыковочное устройство и непосредственно выстрел калибра 125-мм со снарядом 3ВОФ128 осколочного (шрапнельного) типа с воздушным подрывом. Танк Т-90М "Прорыв-3" сегодня признан самыми совершенным в мире из серийных машин, это подтверждается результатами боевого применения в ходе спецоперации и отзывами экипажей.Т-90М оснащен 125-мм пушкой 2А46М-5 – без особых изменений в сравнении с предыдущими версиями ОБТ, однако новые боеприпасы существенно расширяют боевые возможности, повышают могущество танка в борьбе с пехотой и противотанковыми расчетами противника. Эффективность применения "Тельника" по живой силе ВСУ на дистанции 3 км превосходит штатный осколочно-фугасный снаряд в 6 – 8 раз.Новый российский снаряд ранее высоко оценили эксперты США, и отметили широкий спектр возможностей "осколочно-пучкового" поражения: разрыв на подлете к цели, разрыв непосредственно над целью с ее поражением разлетающимся конусом осколков, несколько ударных вариантов наземного характера, включая проникающее фугасное действие с малым или большим замедлением разрыва.Конус пораженияНовый "Тельник" выполнен в обводах и массе (33 кг) штатного осколочно–фугасного танкового снаряда (ЗОФ26). В головной части снаряда находится электронный программируемый контактно–дистанционный взрыватель, за ним – блок готовых осколков (450 элементов массой около 1,6 кг), далее – корпус с зарядом взрывчатки (более 3кг). Начальная скорость снаряда – 850 м/сек.При подрыве "Тельник" выбрасывает пучок осколков и готовых поражающих элементов (общей массой 5,4 кг), которые накрывают расчетную площадь конусом 30 градусов со скоростью 1200 м/сек. Либо работает с замедлением по принципу фугаса.Западные эксперты все чаще признают плохую подготовку украинских солдат в странах НАТО. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас МакГрегор ранее сообщил: "Число сдавшихся украинских солдат и подразделений растет с каждым днем, большая часть этого происходит на низшем уровне. Они не готовы, их отправляют на смерть". Жертвоприношение Украины – сознательный выбор США и НАТО.Артиллерийские снаряды – достойные аргументы в экзистенциальном споре России с коллективным Западом. Высокотехнологичные боеприпасы "Тельник" и "Краснополь" ускоряют достижение справедливых целей СВО, формируют основы нового многополярного мира, равной и неделимой безопасности. Количество и качество вооружений на украинском ТВД определяют дальнейшее развитие истории и судьбы миллиардов людей на планете.Запад хотел задушить российскую оружейную промышленность санкциями, однако она оказалась заметно сильнее ВПК США и НАТО. За первые 500 дней СВО Россия кратно увеличила выпуск вооружения и боеприпасов. Ударный потенциал российской армии стремительно растет и обновляется во всех сферах боевого применения – в небе, в море и на земле. Российская артиллерия расходует боеприпасов в десять раз больше противника – до 60 тысяч снарядов в день. Такое количество ВПК США способен выпустить за месяц, а европейские оружейники – за два месяца.Коллективный Запад в прокси-войне на украинском ТВД "шатается" стратегически и тактически, политически и технологически, обрекая на бесславную гибель собственную "исключительность" и сотни тысяч солдат марионеточного киевского режима.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, нато