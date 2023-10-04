https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/turbaza-minin-i-kalyagina-o-roli-upravlyayuschey-kompanii-v-tursfere--1048429637.html

Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере

Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере

О том, зачем нужна в отеле управляющая компания, когда ее следует привлекать и есть ли такие примеры в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере

О том, зачем нужна в отеле управляющая компания, когда ее следует привлекать и есть ли такие примеры в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, директор по развитию сети отелей в Краснодарском крае Владислав Минин.Владислав Минин объяснил, в каком случае отель привлекает людей, которые будут вести дела объекта и какие вопросы берет на себя управляющая компания.По словам Калягиной, в Абхазии опыта управляющей компании пока нет, но существуют арендные отношения, что отрицательно сказывается на объект, на условиях аренды никто не заинтересован в развитии объекта, подчеркнула она.О том, на каком этапе лучше привлекать управляющие компании и как выбрать надежную, можно услышать в аудиофайле.

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