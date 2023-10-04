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Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере
Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере
О том, зачем нужна в отеле управляющая компания, когда ее следует привлекать и есть ли такие примеры в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали... 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T10:10+0300
2023-10-04T10:10+0300
2023-10-04T10:31+0300
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Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере
Турбаза: Минин и Калягина о роли управляющей компании в турсфере
О том, зачем нужна в отеле управляющая компания, когда ее следует привлекать и есть ли такие примеры в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, директор по развитию сети отелей в Краснодарском крае Владислав Минин.Владислав Минин объяснил, в каком случае отель привлекает людей, которые будут вести дела объекта и какие вопросы берет на себя управляющая компания.По словам Калягиной, в Абхазии опыта управляющей компании пока нет, но существуют арендные отношения, что отрицательно сказывается на объект, на условиях аренды никто не заинтересован в развитии объекта, подчеркнула она.О том, на каком этапе лучше привлекать управляющие компании и как выбрать надежную, можно услышать в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, туризм, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, туризм, отдых в абхазии, аудио
О том, зачем нужна в отеле управляющая компания, когда ее следует привлекать и есть ли такие примеры в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, директор по развитию сети отелей в Краснодарском крае Владислав Минин.
Владислав Минин объяснил, в каком случае отель привлекает людей, которые будут вести дела объекта и какие вопросы берет на себя управляющая компания.
По словам Калягиной, в Абхазии опыта управляющей компании пока нет, но существуют арендные отношения, что отрицательно сказывается на объект, на условиях аренды никто не заинтересован в развитии объекта, подчеркнула она.
О том, на каком этапе лучше привлекать управляющие компании и как выбрать надежную, можно услышать в аудиофайле
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