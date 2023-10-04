https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-v-rossii-iz-za-neuplaty-platezhey-pri-vvoze-avto-iz-abkhazii-1048444297.html

Уголовные дела возбуждены в России из-за неуплаты платежей при ввозе авто из Абхазии

Уголовные дела возбуждены в России из-за неуплаты платежей при ввозе авто из Абхазии

Недобросовестные граждане заявили недостоверные сведения о цели ввоза транспортных средств и осуществили ввоз автомобилей без уплаты таможенных платежей... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T13:10+0300

2023-10-04T13:10+0300

2023-10-04T14:40+0300

в абхазии

таможня

южное таможенное управление

краснодарский край

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1e/1046639632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67c402f58981d655a352996cb2440998.jpg

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Три уголовных дела с начала 2023 года возбудили по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере физическими лицами при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС иностранных транспортных средств из Абхазии, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по возбужденным уголовным делам составила более 6 миллионов рублей.Выяснилось, что фактически никаких международных перевозок граждане не осуществляли, а транспортные средства эксплуатировали в личных целях. Иномарки были изъяты и помещены на склад временного хранения.

краснодарский край

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, южное таможенное управление, краснодарский край, абхазия