https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-v-rossii-iz-za-neuplaty-platezhey-pri-vvoze-avto-iz-abkhazii-1048444297.html
Уголовные дела возбуждены в России из-за неуплаты платежей при ввозе авто из Абхазии
Уголовные дела возбуждены в России из-за неуплаты платежей при ввозе авто из Абхазии
Недобросовестные граждане заявили недостоверные сведения о цели ввоза транспортных средств и осуществили ввоз автомобилей без уплаты таможенных платежей... 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T13:10+0300
2023-10-04T13:10+0300
2023-10-04T14:40+0300
в абхазии
таможня
южное таможенное управление
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Три уголовных дела с начала 2023 года возбудили по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере физическими лицами при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС иностранных транспортных средств из Абхазии, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по возбужденным уголовным делам составила более 6 миллионов рублей.Выяснилось, что фактически никаких международных перевозок граждане не осуществляли, а транспортные средства эксплуатировали в личных целях. Иномарки были изъяты и помещены на склад временного хранения.
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таможня, южное таможенное управление, краснодарский край, абхазия
таможня, южное таможенное управление, краснодарский край, абхазия
Уголовные дела возбуждены в России из-за неуплаты платежей при ввозе авто из Абхазии
13:10 04.10.2023 (обновлено: 14:40 04.10.2023)
Недобросовестные граждане заявили недостоверные сведения о цели ввоза транспортных средств и осуществили ввоз автомобилей без уплаты таможенных платежей незаконно.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Три уголовных дела с начала 2023 года возбудили по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере физическими лицами при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС иностранных транспортных средств из Абхазии, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.
Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по возбужденным уголовным делам составила более 6 миллионов рублей.
"Жители Краснодарского края ввезли из Республики Абхазия на территорию ЕАЭС легковые транспортные средства. С целью уклонения от уплаты таможенных платежей они предоставили таможенному органу фиктивные документы, согласно которым два автомобиля марки LEXUS и один MERCEDES были заявлены как транспортные средства международной перевозки", – отметил главный инспектор по связям с общественностью таможни Инна Кирчева.
Выяснилось, что фактически никаких международных перевозок граждане не осуществляли, а транспортные средства эксплуатировали в личных целях.
Иномарки были изъяты и помещены на склад временного хранения.