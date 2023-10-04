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Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде
Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде
Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием... 04.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-04T10:50+0300
2023-10-04T10:50+0300
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Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара. Вскоре виноградники появились в Бзыби и в его родном селе Гуада. С годами Нугзар Ашуба пришел к выводу, что виноградарство – дело солидное.
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Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде 10:50 04.10.2023 (обновлено: 11:46 04.10.2023)
Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.
Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара. Вскоре виноградники появились в Бзыби и в его родном селе Гуада. С годами Нугзар Ашуба пришел к выводу, что виноградарство – дело солидное.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы.
Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий.
Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одно из них – предприятие по производству вина экс-спикера Парламента Абхазии Нугзара Ашуба.
Одно из них – предприятие по производству вина экс-спикера Парламента Абхазии Нугзара Ашуба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.
Еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад.
Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара.
Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Виноградники Ашуба посадил и в родном селе Гуада, в своем "ласточкином гнезде”.
Виноградники Ашуба посадил и в родном селе Гуада, в своем "ласточкином гнезде”.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На виноградниках в селе Гуада сбор начинается еще в сентябре.
На виноградниках в селе Гуада сбор начинается еще в сентябре.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ароматные ягоды собирают в специальные ящики.
Ароматные ягоды собирают в специальные ящики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На плантациях трудятся крестьяне из села Гуада.
На плантациях трудятся крестьяне из села Гуада.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Собранный виноград привозят на винодельню в Сухум.
Собранный виноград привозят на винодельню в Сухум.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На винодельне Нугзара Ашуба можно встретить не только европейскую технику, но и много оборудования, сделанного самим виноделом.
На винодельне Нугзара Ашуба можно встретить не только европейскую технику, но и много оборудования, сделанного самим виноделом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Свои задумки он воплощает в жизнь в Сухумском физико-техническом институте.
Свои задумки он воплощает в жизнь в Сухумском физико-техническом институте.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сахаристость винограда Нугзар Ашуба проверяет с помощью специального прибора - рефрактометра.
Сахаристость винограда Нугзар Ашуба проверяет с помощью специального прибора - рефрактометра.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В винодельне Ашуба производят марочные вина как из европейских мерло, каберне-совиньон, так и местного качича.
В винодельне Ашуба производят марочные вина как из европейских мерло, каберне-совиньон, так и местного качича.