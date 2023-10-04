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Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде
Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде
Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием... 04.10.2023, Sputnik Абхазия
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Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара. Вскоре виноградники появились в Бзыби и в его родном селе Гуада. С годами Нугзар Ашуба пришел к выводу, что виноградарство – дело солидное.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде

10:50 04.10.2023 (обновлено: 11:46 04.10.2023)
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Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.
Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара. Вскоре виноградники появились в Бзыби и в его родном селе Гуада. С годами Нугзар Ашуба пришел к выводу, что виноградарство – дело солидное.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы.

Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий.

Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из них – предприятие по производству вина экс-спикера Парламента Абхазии Нугзара Ашуба.

Одно из них – предприятие по производству вина экс-спикера Парламента Абхазии Нугзара Ашуба. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из них – предприятие по производству вина экс-спикера Парламента Абхазии Нугзара Ашуба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.

Еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад.

Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара.

Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноградники Ашуба посадил и в родном селе Гуада, в своем "ласточкином гнезде”.

Виноградники Ашуба посадил и в родном селе Гуада, в своем &quot;ласточкином гнезде”. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноградники Ашуба посадил и в родном селе Гуада, в своем "ласточкином гнезде”.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На виноградниках в селе Гуада сбор начинается еще в сентябре.

На виноградниках в селе Гуада сбор начинается еще в сентябре. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На виноградниках в селе Гуада сбор начинается еще в сентябре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ароматные ягоды собирают в специальные ящики.

Ароматные ягоды собирают в специальные ящики. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ароматные ягоды собирают в специальные ящики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях трудятся крестьяне из села Гуада.

На плантациях трудятся крестьяне из села Гуада. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях трудятся крестьяне из села Гуада.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный виноград привозят на винодельню в Сухум.

Собранный виноград привозят на винодельню в Сухум. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный виноград привозят на винодельню в Сухум.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На винодельне Нугзара Ашуба можно встретить не только европейскую технику, но и много оборудования, сделанного самим виноделом.

На винодельне Нугзара Ашуба можно встретить не только европейскую технику, но и много оборудования, сделанного самим виноделом. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На винодельне Нугзара Ашуба можно встретить не только европейскую технику, но и много оборудования, сделанного самим виноделом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свои задумки он воплощает в жизнь в Сухумском физико-техническом институте.

Свои задумки он воплощает в жизнь в Сухумском физико-техническом институте. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свои задумки он воплощает в жизнь в Сухумском физико-техническом институте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сахаристость винограда Нугзар Ашуба проверяет с помощью специального прибора - рефрактометра.

Сахаристость винограда Нугзар Ашуба проверяет с помощью специального прибора - рефрактометра. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сахаристость винограда Нугзар Ашуба проверяет с помощью специального прибора - рефрактометра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В винодельне Ашуба производят марочные вина как из европейских мерло, каберне-совиньон, так и местного качича.

В винодельне Ашуба производят марочные вина как из европейских мерло, каберне-совиньон, так и местного качича. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В винодельне Ашуба производят марочные вина как из европейских мерло, каберне-совиньон, так и местного качича.

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