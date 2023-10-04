https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/urozhay-dlya-vina-sbor-vinograda-v-guade-1048136922.html

Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде

Урожай для вина: сбор винограда в Гуаде

Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием... 04.10.2023, Sputnik Абхазия

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Общественно-политический деятель Абхазии Нугзар Ашуба, еще будучи спикером Народного Собрания Абхазии, решил разбавить политические будни выращиванием винограда и производством вина.Первые виноградники Нугзар Ашуба посадил на участке в полгектара в селе Гумиста Сухумского района 17 лет назад. Будущий винодел каждый год увеличивал площадь своих плантаций на четверть или половину гектара. Вскоре виноградники появились в Бзыби и в его родном селе Гуада. С годами Нугзар Ашуба пришел к выводу, что виноградарство – дело солидное.

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