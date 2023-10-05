https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/bolee-34-milliarda-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-s-nachala-goda-1048462350.html

Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года

Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года

Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 116% или 480 миллионов рублей. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T14:53+0300

2023-10-05T14:53+0300

2023-10-05T15:13+0300

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. За девять месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 3,4 миллиарда налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам. По плану за это время должно было быть собрано 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, перевыполнение составило 22% или 623,6 миллиона рублей.За сентябрь 2023 года в бюджет поступило 567 миллионов рублей при плане в 503,9 миллиона. Перевыполнение составило 13%.

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