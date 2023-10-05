https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/bolee-34-milliarda-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-s-nachala-goda-1048462350.html
Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года
Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 116% или 480 миллионов рублей. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T14:53+0300
2023-10-05T14:53+0300
2023-10-05T15:13+0300
в абхазии
абхазия
новости
налоги
министерство по налогам и сборам абхазии
деньги
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1af26d8c55af9b757d1e02c53393dce7.jpg
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. За девять месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 3,4 миллиарда налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам. По плану за это время должно было быть собрано 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, перевыполнение составило 22% или 623,6 миллиона рублей.За сентябрь 2023 года в бюджет поступило 567 миллионов рублей при плане в 503,9 миллиона. Перевыполнение составило 13%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5928c3be94b6c8d388cba1a7eb590f04.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, деньги, финансы
абхазия, новости, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, деньги, финансы
Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года
14:53 05.10.2023 (обновлено: 15:13 05.10.2023)
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 116% или 480 миллионов рублей.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik
. За девять месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 3,4 миллиарда налогов, сообщает
Министерство по налогам и сборам.
По плану за это время должно было быть собрано 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, перевыполнение составило 22% или 623,6 миллиона рублей.
За сентябрь 2023 года в бюджет поступило 567 миллионов рублей при плане в 503,9 миллиона. Перевыполнение составило 13%.