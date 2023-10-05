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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/bolee-34-milliarda-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-s-nachala-goda-1048462350.html
Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года
Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 116% или 480 миллионов рублей. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
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2023-10-05T15:13+0300
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. За девять месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 3,4 миллиарда налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам. По плану за это время должно было быть собрано 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, перевыполнение составило 22% или 623,6 миллиона рублей.За сентябрь 2023 года в бюджет поступило 567 миллионов рублей при плане в 503,9 миллиона. Перевыполнение составило 13%.
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абхазия, новости, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, деньги, финансы
абхазия, новости, налоги, министерство по налогам и сборам абхазии, деньги, финансы

Более 3,4 миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с начала года

14:53 05.10.2023 (обновлено: 15:13 05.10.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 116% или 480 миллионов рублей.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. За девять месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило более 3,4 миллиарда налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам.
По плану за это время должно было быть собрано 2,8 миллиарда рублей. Таким образом, перевыполнение составило 22% или 623,6 миллиона рублей.
За сентябрь 2023 года в бюджет поступило 567 миллионов рублей при плане в 503,9 миллиона. Перевыполнение составило 13%.
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