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Более полутора килограммов марихуаны изъяли у жителя Адзюбжи
Более полутора килограммов марихуаны изъяли у жителя Адзюбжи
Задержанного подозревают в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере... 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T19:27+0300
2023-10-05T19:27+0300
2023-10-05T19:27+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Более полутора килограммов запрещенного вещества марихуана было изъято у жителя села Адзюбжа Очамчырского района Руслана Апшидзба.Кроме того, в доме Апшидзба обнаружили 112 технически исправных и пригодных к стрельбе патронов, 111 из них - к автомату Калашникова калибра 5,45 миллиметра. Сам Руслан Апшидзба в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения метадоном и марихуаной. Он заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/zhitelya-voronezha-zaderzhali-v-abkhazii-za-sbyt-narkotikov-1048455839.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Более полутора килограммов марихуаны изъяли у жителя Адзюбжи
Задержанного подозревают в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере, культивировании растений, содержащих наркотические вещества, и незаконном хранении боеприпасов.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Более полутора килограммов запрещенного вещества марихуана было изъято у жителя села Адзюбжа Очамчырского района Руслана Апшидзба.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркосодержание корни конопли на участке, прилегающем к дому Апшидзба. Шесть веток сухого растения было найдено в пристройке дома, на первом этаже были найдены картонные коробки с серо-зеленым веществом со специфическим запахом - марихуаны.
Кроме того, в доме Апшидзба обнаружили 112 технически исправных и пригодных к стрельбе патронов, 111 из них - к автомату Калашникова калибра 5,45 миллиметра.
Сам Руслан Апшидзба в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения метадоном и марихуаной. Он заключен под стражу.