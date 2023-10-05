https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/bolee-polutora-kilogrammov-marikhuany-izyali-u-zhitelya-adzyubzhi-1048471943.html

Более полутора килограммов марихуаны изъяли у жителя Адзюбжи

Более полутора килограммов марихуаны изъяли у жителя Адзюбжи

Задержанного подозревают в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T19:27+0300

2023-10-05T19:27+0300

2023-10-05T19:27+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Более полутора килограммов запрещенного вещества марихуана было изъято у жителя села Адзюбжа Очамчырского района Руслана Апшидзба.Кроме того, в доме Апшидзба обнаружили 112 технически исправных и пригодных к стрельбе патронов, 111 из них - к автомату Калашникова калибра 5,45 миллиметра. Сам Руслан Апшидзба в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения метадоном и марихуаной. Он заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/zhitelya-voronezha-zaderzhali-v-abkhazii-za-sbyt-narkotikov-1048455839.html

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