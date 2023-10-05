https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/opasnost-vysotnykh-zdaniy-pochemu-v-abkhazii-ne-prizhivayutsya-mnogoetazhki-1048472355.html
Опасность высотных зданий: почему в Абхазии не приживаются многоэтажки
Опасность высотных зданий: почему в Абхазии не приживаются многоэтажки
Кабинет министров Абхазии утвердил временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей для новых объектов строительства и реконструкции в... 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T19:36+0300
2023-10-05T19:36+0300
2023-10-05T19:36+0300
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Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал, почему Абхазии не подходит высокоэтажность, и причем здесь психология и традиции."Абхазия не привыкла к большой этажности. Исторически мы не прошли этот этап, мы не вжились, мы чувствуем себя неловко. Вы представляете наше мировоззрение, все художественные произведения, литературные произведения, мы сами, наши гены, это уже не год, не два, так резко менять будет невозможно. Оно создает дискомфорт само по себе. Тут глубоко нужно изучать не только с точки зрения абсолютных цифр или одной архитектуры, но и по психологии, по традициям, по всем направлениям, без которых город жить не сможет", - сказал он.Подробнее о том, чем опасна застройка Сухума высокими сооружениями, смотрите в интервью Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, сухум, видео
абхазия, видео, мультимедиа, сухум, видео
Опасность высотных зданий: почему в Абхазии не приживаются многоэтажки
Кабинет министров Абхазии утвердил временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей для новых объектов строительства и реконструкции в центре Сухума.
Начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал, почему Абхазии не подходит высокоэтажность, и причем здесь психология и традиции.
"Абхазия не привыкла к большой этажности. Исторически мы не прошли этот этап, мы не вжились, мы чувствуем себя неловко. Вы представляете наше мировоззрение, все художественные произведения, литературные произведения, мы сами, наши гены, это уже не год, не два, так резко менять будет невозможно. Оно создает дискомфорт само по себе. Тут глубоко нужно изучать не только с точки зрения абсолютных цифр или одной архитектуры, но и по психологии, по традициям, по всем направлениям, без которых город жить не сможет", - сказал он.
Подробнее о том, чем опасна застройка Сухума высокими сооружениями, смотрите в интервью Sputnik.