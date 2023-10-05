https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/prezident-abkhazii-pozdravil-uchiteley-s-professionalnym-prazdnikom-1048459461.html

Президент Абхазии поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент Абхазии поздравил учителей с профессиональным праздником

Профессиональный праздник работников сферы школьного образования в Абхазии, России и некоторых странах мира отмечается 5 октября. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T12:25+0300

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей республики с праздником – Днем учителя. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Высочайшей оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения. Благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения труд учителей – это фундамент будущего Абхазии", - говорится в поздравлении.Президент выразил абхазским учителям благодарность за их труд, энтузиазм и преданность работе и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, терпения, признания и успехов.

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