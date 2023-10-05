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Президент Абхазии поздравил учителей с профессиональным праздником
Президент Абхазии поздравил учителей с профессиональным праздником
Профессиональный праздник работников сферы школьного образования в Абхазии, России и некоторых странах мира отмечается 5 октября. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T12:25+0300
2023-10-05T12:25+0300
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей республики с праздником – Днем учителя. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Высочайшей оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения. Благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения труд учителей – это фундамент будущего Абхазии", - говорится в поздравлении.Президент выразил абхазским учителям благодарность за их труд, энтузиазм и преданность работе и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, терпения, признания и успехов.
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абхазия, новости, день учителя, аслан бжания
Президент Абхазии поздравил учителей с профессиональным праздником
12:25 05.10.2023 (обновлено: 15:19 05.10.2023)
Профессиональный праздник работников сферы школьного образования в Абхазии, России и некоторых странах мира отмечается 5 октября.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей республики с праздником – Днем учителя. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Высочайшей оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения. Благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения труд учителей – это фундамент будущего Абхазии", - говорится в поздравлении.
Президент выразил абхазским учителям благодарность за их труд, энтузиазм и преданность работе и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, терпения, признания и успехов.