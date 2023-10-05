https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/putin-perechislil-printsipy-k-kotorym-dolzhna-stremitsya-rossiya-1048470608.html

Путин перечислил принципы, к которым должна стремиться Россия

Путин перечислил принципы, к которым должна стремиться Россия

Заседание клуба "Валдай" проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T17:58+0300

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2023-10-05T17:58+0300

владимир путин

россия

новости

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Россия отдает себе отчет в том, куда ей стремиться, заявил президент страны Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"."Надо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти и такое понимание в России есть. Первое - мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда, вот к чему нужно стремиться", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития, и Россия выступает за максимальную представительность, за равноправие и различие потенциала разных странПри этом необходимо стремиться к всеобщей безопасности и прочному миру, построенному на уважении всех государств, уточнил он. У всех должен быть доступ к благам, а попытки его ограничить должны рассматриваться как акты агрессии. По словам Путина, это не просто естественное состояние международного сообщества, а квинтэссенция всего исторического опыта человечества."Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег", - заключил глава государства.

россия

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