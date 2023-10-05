https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/rifmy-o-formulakh-pedagog-v-abkhazii-uchit-fizike-v-stikhakh-1048469866.html

Рифмы о формулах: педагог в Абхазии учит физике в стихах

Рифмы о формулах: педагог в Абхазии учит физике в стихах

Учителя в Абхазии ежегодно отмечают профессиональный праздник 5 октября. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T17:48+0300

2023-10-05T17:48+0300

2023-10-05T17:48+0300

в абхазии

абхазия

новости

видео

мультимедиа

день учителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/05/1048462168_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aab2052166147ecc3865286e7e6e01b4.jpg

Во второй школе Сухума уже много лет физику преподает Людмила Дорофеева. Материал она преподносит школьникам необычным способом - об атомах, частицах, электронах она рассказывает в стихах. Такой необычный подход приходится по душе ребятам и вызывал интерес у Sputnik. С корреспондентом агенства Людмила Ивановна поделилась секретами успешного урока и призналась, почему не может уйти на пенсию.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, видео, мультимедиа, день учителя, видео