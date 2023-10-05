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Рифмы о формулах: педагог в Абхазии учит физике в стихах
Рифмы о формулах: педагог в Абхазии учит физике в стихах
Учителя в Абхазии ежегодно отмечают профессиональный праздник 5 октября. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T17:48+0300
2023-10-05T17:48+0300
2023-10-05T17:48+0300
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Во второй школе Сухума уже много лет физику преподает Людмила Дорофеева. Материал она преподносит школьникам необычным способом - об атомах, частицах, электронах она рассказывает в стихах. Такой необычный подход приходится по душе ребятам и вызывал интерес у Sputnik. С корреспондентом агенства Людмила Ивановна поделилась секретами успешного урока и призналась, почему не может уйти на пенсию.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, день учителя, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, день учителя, видео
Рифмы о формулах: педагог в Абхазии учит физике в стихах
Учителя в Абхазии ежегодно отмечают профессиональный праздник 5 октября.
Во второй школе Сухума уже много лет физику преподает Людмила Дорофеева. Материал она преподносит школьникам необычным способом - об атомах, частицах, электронах она рассказывает в стихах.
Такой необычный подход приходится по душе ребятам и вызывал интерес у Sputnik.
С корреспондентом агенства Людмила Ивановна поделилась секретами успешного урока и призналась, почему не может уйти на пенсию.