https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/rossiyskie-sredstva-pvo-perekhvatili-vosem-snaryadov-himars-za-sutki-1048462567.html

Российские средства ПВО перехватили восемь снарядов HIMARS за сутки

Российские средства ПВО перехватили восемь снарядов HIMARS за сутки

Также за сутки средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Харьковской областях. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T15:55+0300

2023-10-05T15:55+0300

2023-10-05T15:58+0300

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну авиационную управляемую бомбу "JDAM". Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Донецком направлении Киев за сутки потерял до 210 солдат ВСУ убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей, артиллерийскую систему М777, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицу Д-20.На Запорожском направлении уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Caezar", артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна "Мста-Б". На Купянском направлении за сутки нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 170 солдат убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 "Paladin", орудие Д-30. На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30, на Южно-Донецком направлении – более 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходную пушку "Пион", на Херсонском направлении – до 45 военных, два автомобиля.

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